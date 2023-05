Extra tijd voor definitieve berekening NOW 5 en 6

Bedrijven kunnen uiterlijk tot en met 2 juni 2023 extra tijd vragen voor de definitieve berekening over de zevende en achtste aanvraagperiode (NOW 5 en 6). Uitstel is alleen mogelijk als nog een accountants- of derdenverklaring ontbreekt.

In principe moet de berekening voor NOW 5 (november en december 2021) en 6 januari, februari en maart 2022) uiterlijk 2 juni binnen zijn bij het UWV. Er zijn nog veel bedrijven die wachten op een accountants- of derdenverklaring. Zij krijgen nog tot 3 november 2023 respijt, maar alleen als zij zelf extra tijd aanvragen. Dat kan met dit formulier.

Wanneer accountants- of derdenverklaring?

Of een dergelijke verklaring nodig is, hangt af van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Dit verschilt per aanvraagperiode. (Zie hier). Ook is het van belang of er een aanvraag als onderdeel van een groep of concern is gedaan. Als er geen accountants- of derdenverklaring nodig is voor de definitieve berekening, dan geldt een uiterste deadline van 2 juni 2023.

Bron: UWV