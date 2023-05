Deloitte benoemt twee nieuwe bestuursleden

Deloitte heeft Dagmar Enklaar benoemd tot chief operations officer (COO) en Rob Bergmans tot chief people & quality officer (CPQO). Ze worden per 1 juni lid van de raad van bestuur van Deloitte Nederland.

Enklaar volgt Oscar Snijders op, die de rol sinds oktober 2019 vervult en zich per 1 juni als partner bij Deloitte zal richten op de duurzaamheidstransformaties van klanten. Rob Bergmans volgt Liesbeth Mol op. Zij was bestuurslid sinds 1 januari 2020 en is benoemd tot chair van de board van de Europese organisatie van Deloitte (NSE) per 1 juni. Enklaar is sinds 2018 partner bij Deloitte Nederland. Ze is lid van het executive committee en de managing partner van Financial Advisory in Nederland. Dagmar heeft meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van fusies en overnames en is gespecialiseerd in fusies en overnames in de zorgsector. Voordat ze bij Deloitte kwam, was Enklaar partner bij Boer & Croon Corporate Finance, dat in 2018 werd overgenomen door Deloitte.

Bergmans is sinds 2020 managing partner van de audit & assurance-praktijk van Deloitte Nederland en is lid van het Executive Committee. Hij heeft ruime (internationale) ervaring als auditpartner. Als managing partner richt hij zich met name op het verder bouwen van relaties met diverse stakeholders. Rob is tevens lid van het NSE Audit management team en al meer dan 25 jaar werkzaam bij Deloitte.