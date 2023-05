RJ-Uiting 2023-6: Verwerking kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft wijzigingen in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ doorgevoerd. Deze is van belang voor onderwijsinstellingen.

De nieuwe definitie van kosten in 212 heeft gevolgen voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs omdat zijn vaak juridisch eigenaar zijn van schoolgebouwen, maar kosten voor rekening komen van de gemeente. Wanneer het gebruik van het pand als schoolinstelling vervalt, heeft de gemeente claimrecht op het eigenaarschap.

Commentaren

In februari bracht de RJ Uiting 2023-2 uit met voorstellen voor enkele wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ naar aanleiding van de veranderingen in hoofdstuk 212. In reactie op deze RJ-Uiting zijn diverse commentaren ontvangen. Na analyse van deze commentaren heeft de RJ besloten enkele wijzigingen aan te brengen in de eerder voorgestelde alinea’s.

Hoofdstuk 660

Middels deze nieuwe RJ-Uiting maakt de RJ de alinea’s 201, 202, 203, 602, 603 en 604 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ definitief. Tevens brengt de RJ middels deze RJ-Uiting wijzigingen aan in de alinea’s 101, 507, 518a, 518b en 601 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’. In hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zijn specifieke alinea’s opgenomen voor de verwerking van ‘vervangingsinvesteringen’ als kosten van groot onderhoud. Deze alinea’s zijn van toepassing op onderwijsinstellingen in het primair- en voortgezet onderwijs die een schoolgebouw niet in de balans opnemen als het economisch claimrecht bij de gemeente berust. Deze alinea’s zijn ongewijzigd definitief gemaakt ten opzichte van de ontwerp-alinea’s zoals opgenomen in RJ-Uiting 2023-2, met uitzondering van alinea 660.202 die nu is geformuleerd als een stellige uitspraak. Daarnaast is een aanvullende overgangsbepaling opgenomen in alinea 660.602.

Op 19 april 2023 zijn aanpassingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) gepubliceerd1 . De RJ geeft in deze RJ-Uiting de wijzigingen in hoofdstuk 660 'Onderwijsinstellingen' als gevolg van de aanpassingen in de Rjo weer. De hele Uiting is hier te downloaden bij de RJ.