Van boekhouding naar bijles: accountants gaan Rotterdamse kinderen helpen met rekenen

Van cijfers naar zelfvertrouwen

Samen met bijlesorganisatie Stichting Zuiderlokaal wil Yuki rekenen weer leuk maken – ook voor kinderen die er wat meer moeite mee hebben. Daarom lanceren ze het initiatief Rekenwonders. Begin dit jaar deed Yuki een oproep aan hun klanten (accountants in heel Nederland) om rekenbijles te gaan geven aan basisschoolleerlingen. Honderden accountants meldden zich aan. Eind mei gaan de eerste lessen van start in de Rotterdamse wijk Feijenoord, later volgen ook andere steden.

Tijdens de bijles-sessies krijgen leerlingen op speelse en toegankelijke wijze extra ondersteuning in rekenen van de accountants. Zij worden getraind en zullen vrijwillig bijlessen gaan geven die zijn afgestemd op de leeftijd en basisvaardigheden die kinderen nodig hebben, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Er is veel aandacht voor persoonlijke uitleg, oefenen in kleine groepjes en het leren van handige rekenstrategieën.

Naast het rekenen zelf draait het ook om plezier: kinderen worden aangemoedigd om vragen te stellen, fouten te durven maken en hun eigen leerproces te ontdekken.

Samen rekenen aan een betere toekomst

Yuki wil met dit initiatief de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven helpen verkleinen. Het bedrijf ziet het als een kans om kinderen een sterke basis te geven – niet alleen in rekenen, maar ook in zelfvertrouwen. “Als softwarebedrijf binnen de accountancysector zien we dagelijks hoe belangrijk goede rekenvaardigheden zijn,” zegt Ellen Sano van Yuki. “Met Rekenwonders willen we kinderen helpen om rekenen leuk te vinden én ze een stevige basis meegeven. Daarmee vergroten we niet alleen hun zelfvertrouwen maar ook hun kansen voor de toekomst.”

Daarnaast hoopt Yuki dat het initiatief bijdraagt aan het oplossen van het groeiende personeelstekort in de accountancysector. Sano: “Door kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor rekenen, neemt de kans toe dat zij later kiezen voor een beroep als accountant of boekhouder.”