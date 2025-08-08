Onderwijsinspectie gaat controles ook vooraf melden bij kantoor van betrokken accountant

De onderwijsinspectie trekt lering uit de recente rechtszaak rond een accountant van Deloitte en scherpt de procedures aan waarmee het werk van accountants bij onderwijsinstellingen wordt gecontroleerd.

Dat schrijft het FD. Het is een vervolg op een uitspraak van de rechtbank, die eind juli oordeelde dat Deloitte een RA die betrokken was bij de controle van onderwijsinstellingen ten onrechte naar huis had gestuurd. Later documenten aan dossiers toevoegen is manipulatie, vond de werkgever. De rechter oordeelde dat er strikt genomen geen nieuwe informatie werd toegevoegd, dus dat er ook niet is gemanipuleerd. Deloitte zette eind vorig jaar meerdere RA’s op non-actief om deze reden.

Maar de inspectie concludeert uit het verhaal dat er dus regelmatig bij dossiercontroles kopieën worden ingezien, in plaats van de originele dossiers. Of dossiers die laten nog worden aangepast. Het bezoek van de onderwijsinspectie wordt aangekondigd en tussen 2019 en 2023 werden vooraf kopieën gemaakt van dossiers. Die werden elders bewaard en soms later van aanvullende informatie voorzien.

Ook kantoor ingelicht

De onderwijsinspectie gaat voortaan niet alleen de betrokken accountants inlichten over een naderende controle, maar ook de afdeling juridische zaken of compliance van het kantoor waar de betreffende accountant werkt. Dat gebeurt om “de authenticiteit van controledossiers” te waarborgen. Die aanscherping is besproken met de NBA en de AFM.

Bron: FD