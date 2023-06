AG: KLM moest werknemers informeren over wijziging belastingverdrag

Op grond van goed werkgeverschap moest KLM als werkgever in Zwitserland wonende werknemers waarschuwen over de wijziging van het belastingverdrag Nederland-Zwitserland, waardoor die werknemers belastingplichtig werden in Nederland. Dat heeft Advocaat-Generaal (AG) De Bock geoordeeld.

De werkgever is verplicht om in het buitenland wonende werknemers te informeren over een wijziging van een belastingverdrag, waardoor zij belastingplichtig werden in Nederland.

De zaak gaat over de vraag of KLM op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden was om de werknemers, twee in Zwitserland woonachtige piloten (met de Zwitserse nationaliteit), te waarschuwen voor, dan wel te informeren over een wijziging in 2012 van een tussen Nederland en Zwitserland gesloten belastingverdrag.

In Nederland loon- en inkomstenbelasting verschuldigd

Dit belastingverdrag had tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2012 de werknemers in Nederland loon- en inkomstenbelasting verschuldigd waren over het loon dat KLM hen betaalde. Op basis van vrijstellingsverklaringen die in 1991 door de Belastingdienst waren afgegeven, heeft KLM jarenlang geen loonbelasting ingehouden op de salarissen van werknemers, ook niet nadat KLM op de hoogte raakte van de hiervoor genoemde verdragswijziging. KLM heeft de werknemers evenmin op de hoogte gesteld van de verdragswijziging of hen gewaarschuwd voor de mogelijke fiscale gevolgen daarvan.

KLM aansprakelijk voor schade?

Nadat de Belastingdienst in 2017 en 2018 forse navorderingsaanslagen inkomstenbelasting heeft opgelegd aan de werknemers, hebben de werknemers KLM aansprakelijk gesteld voor de schade. De kantonrechter heeft de vorderingen van de werknemers gedeeltelijk toegewezen; de aansprakelijkheid van KLM is ex aequo et bono vastgesteld op 50%.

In hoger beroep wijst het hof de vorderingen alsnog volledig af. In cassatie wordt met verschillende klachten opgekomen tegen dit oordeel. Volgens Advocaat-Generaal De Bock kan het arrest niet in stand blijven.

De vraag is of de Hoge Raad het advies van de AG gaat overnemen. Dit arrest zal heel belangrijk zijn voor de praktijk. In hoeverre moet de werkgever in het buitenland wonende werknemers informeren als het gaat om toepassing van belastingverdragen?

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad, 2 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:556