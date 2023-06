Hoogste aantal vacatures sinds start meting

In 2022 waren er in Nederland 1,6 miljoen nieuwe vacatures. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de meting in 1997. Vooral in bedrijfseconomische en administratieve beroepen was meer vraag naar nieuwe medewerkers. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2022 ontstonden 1,6 miljoen nieuwe vacatures. Dat zijn er 143 duizend meer dan in 2021. Van de nieuwe vacatures in 2022 zijn veel vacatures uiteindelijk vervuld of ingetrokken. Eind 2022 stonden er 437 duizend vacatures open. Eind 2021 waren dit er 392 duizend.

Administratieve beroepen

De toename van het aantal nieuwe vacatures was zichtbaar in alle beroepsgroepen. In bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de meeste extra vraag naar nieuwe mensen. In 2022 ontstonden er 291 duizend vacatures voor deze beroepen, 51 duizend meer dan in 2021. Vooral in de handel was veel vraag naar nieuwe mensen. Ook in dienstverlenende beroepen, met name de horeca, nam het aantal nieuwe vacatures sterk toe.

Handel en horeca

Niet alleen in de handel en de horeca ontstonden relatief veel nieuwe vacatures vergeleken met een jaar eerder, maar in alle bedrijfstakken nam het aantal nieuwe vacatures in 2022 toe, vergeleken met 2021. In de handel en de horeca ontstonden respectievelijk 355 duizend en 147 duizend nieuwe vacatures. In de handel was vooral veel vraag naar commerciële beroepen, zoals kassa-en verkoopmedewerkers (114 duizend ontstane vacatures). Deze stijgende trend begon al in 2021, toen ontstonden er bijna net zoveel nieuwe vacatures als voor de coronacrisis (2019).

In de bedrijfstak handel was ook in bedrijfseconomische en administratieve beroepen meer vraag naar extra medewerkers. Bijvoorbeeld transportplanners, logistiekmedewerkers en administratief personeel. Het aantal nieuwe vacatures in deze beroepsgroep neemt toe sinds 2021.

Het aantal nieuwe vacatures in de horeca nam in 2022 toe met 21 duizend tot 147 duizend. Dit is meer dan voor de coronapandemie (2019). In meer dan de helft van de gevallen ging het om extra vraag naar dienstverlenende beroepen zoals koks, barpersoneel en keukenhulpen. In 2020 halveerde de vraag naar deze medewerkers nog.

Transport

In 2022 was er minder vraag naar transport- en logistiekmedewerkers in de horeca, zoals chauffeurs van bestelwagens. Het aantal nieuwe vacatures in deze beroepsgroep nam af tot 8 duizend. In 2021 – het jaar met de harde lockdown – was er juist een sterke toename van het aantal nieuwe vacatures, vergeleken met een jaar eerder (in totaal 11 duizend nieuwe vacatures).

Bron: CBS