Voorzitter Accountantskamer: suggestie Value8 onjuist en misleidend

Voorzitter Sandra Schreuder van de Accountantskamer heeft Peter Paul de Vries van investeringsmaatschappij Value8 aangesproken op zijn bewering dat de Accountantskamer geen enkel beletsel ziet in de tuchtrechtelijke maatregel die eerder is opgelegd aan tekenend accountant Johan Visch. Schreuder ontkent dat de tuchtrechter een fiat heeft gegeven en noemt de suggestie van De Vries op LinkedIn ‘onjuist en misleidend’.

Value8 had lange tijd grote moeite een OOB-accountant te vinden voor de controle van de jaarcijfers, net als een aantal andere kleine beursfondsen. De investeringsmaatschappij dreigde daardoor haar beursnotering te verliezen, maar kwam met een creatieve en omstreden oplossing. Het Portugese accountantskantoor CFA nam de jaarrekeningcontrole voor haar rekening. Daar kwam flinke kritiek op, want aan het Portugese accountantskantoor kunnen minder kwaliteitseisen worden gesteld dan aan Nederlandse kantoren. De NBA toonde zich bezorgd en er werden Kamervragen gesteld over de kwestie.

Goedkeurende verklaring

Eind vorige week kon CEO en oprichter De Vries melden dat tekenend accountant Johan Visch de controle van de jaarrekening 2022 had afgerond en de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. In een woord van dank op de website van Value8 sprak De Vries zijn dank uit aan CFA en tekenend accountant Johan Visch: “Een speciaal woord van dank aan de tekenend accountant Johan Visch. Toen wij op 9 mei jongstleden de engagement letter tekenden was dat met een ander tekenend registeraccountant. Door de hetze tegen de EU-route en de druk die op hem werd uitgeoefend, kreeg hij gezondheidsproblemen die zodanig waren dat hij het werk niet meer kon verrichten. Ook een tweede accountant zag – mede na publiciteit – af van de positie van tekenend accountant. Gelukkig bleek Visch daartoe wel bereid. Visch is een uitstekend accountant, een vakman die minutieus de regels volgt en alles doet om een controle op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau uit te voeren. Dat hij eerder een sanctie heeft gekregen, doet daar niet aan af. We hebben expliciet aan de NBA-voorzitter en de Accountantskamer gevraagd of dat een belemmering zou moeten vormen. Beiden hebben benadrukt dat er geen enkel beletsel is voor de betreffende accountant om zijn werkzaamheden te verrichten.

Reactie voorzitter Accountantskamer

De bewering van De Vries over enige betrokkenheid van de Accountantskamer klopt echter niet, schrijft voorzitter Sandra Schreuder nu op LinkedIn: