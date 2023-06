Kamervragen over Portugese accountant voor Value8

Tweede Kamerlid Slootweg (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kaag van Financiën over het inschakelen van een Portugese accountant door investeringsmaatschappij Value8 en de zorgen die de NBA over die ontwikkeling heeft uitgesproken. Slootweg vraagt zich onder meer af of met de zes overgebleven accountantskantoren met een OOB-vergunning niet de absolute ondergrens is bereikt.

Portugese accountant

De aan de Amsterdamse beurs genoteerde investeringsmaatschappij Value8 liet in mei weten een opdracht te hebben verstrekt aan het Portugese accountantskantoor CFA voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Daarmee zal Value8 toch nog kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om een jaarrekening te publiceren die is voorzien van een verklaring van een OOB-accountant. Een aantal kleine beursfondsen heeft al langere tijd moeite om een OOB-accountant te vinden voor de boekencontrole en verliezen daardoor nu ook hun beursnotering.

NBA bezorgd

De NBA kwam onlangs met een uitgebreide reactie. De beroepsorganisatie ‘heeft met enige zorg kennis genomen’ van het nieuws. ‘Niet omdat de NBA tegen eventuele toetreding is van buitenlandse partijen met een oob-vergunning, wel omdat gewaarborgd moet worden dat auditkantoren aan dezelfde kwaliteitsstandaarden moeten voldoen als in Nederland gevestigde kantoren.’

Kamervragen

CDA’er Slootweg heeft nu een hele serie schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan de minister. Het Kamerlid richt zich onder andere op het feit dat er nog maar zes accountantskantoren met een OOB-vergunning zijn en vraagt zich af of daarmee niet de absolute ondergrens is bereikt. Ook wil hij weten of de minister de zorg van de NBA deelt en vraagt hij naar de mogelijkheden die de AFM heeft om het Portugese accountantskantoor te toetsen. Ook vraagt Slootweg zich af of er in Europees verband niet meer gelijk zou moeten worden getrokken voor wat betreft de kwaliteitseisen die aan accountantskantoren worden gesteld: ‘Deelt u de mening dat accountantskantoren aan dezelfde Nederlandse kwaliteitseisen moeten voldoen wanneer zij een oob in Nederland controleren, ongeacht of het accountantskantoor in Nederland of een ander EU-land is gevestigd? Zou het niet logisch zijn dat wanneer een accountantskantoor uit een ander EU-land in Nederland een oob controleert in ieder geval men aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet?’

