Correcte waardering van startup blijkt cruciaal voor toekomst

Ondernemers die hun startup te hoog of te laag waarderen bij een aandelenverkoop of andersoortige financieringsronde nemen een risico. Een correcte waardering van een startup is cruciaal voor de toekomst van het bedrijf. Dat stelt Robbin Hoogstraten, directeur Benelux van het Europese co-investeringsplatform SeedBlink.

SeedBlink’s investeringsplatform financiert Europese tech startups en scaleups in een vroeg stadium. Sinds 2020 hebben investeerders via het Europese platform meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd. Het is voor die investeerders van groot belang dat ze tegen een correcte waarde in een startup stappen. De juiste waardering is echter ook van belang voor de ondernemers. ‘We zien nu de gevolgen van de enorme waarderingen van de afgelopen jaren van startups: zulke bedrijven komen nu heel lastig aan nieuwe financiering. Dat wil je vermijden,’ aldus Hoogstraten.

Afwaarderen

Waarderingen worden vooral gebaseerd op marktomvang/-groei, de mogelijkheden van de startup om van de groei te profiteren en de bedrijfsresultaten (klanten, medewerkers, tractie in de markt, schaalbaarheid, etc.) op dat moment. Hoogstraten: ‘Is de waardering vervolgens te hoog, dan zul je bij een volgende financieringsronde de bedrijfswaarde moeten afwaarderen.’ Dat is erg pijnlijk voor de zittende aandeelhouders, het is de vraag of je die meekrijgt. Is de waardering te laag, dan krijgen investeerders dusdanig veel inspraak en aandelen dat nieuwe financiers het daarna lastig vinden om nog in te stappen. Doorgaans wil een (professionele) investeerder gezamenlijk met de oprichters een meerderheid van de aandelen behouden na de financieringsronde.’

Samenwerken

Gezien het grote belang van een juiste waardering gaat SeedBlink samenwerken met Equidam, een online platform voor startup waardering, dat wereldwijd actief is (zie meegestuurde persbericht). Het doel van de strategische samenwerking is om ondernemers en investeerders te voorzien van verbeterde tools en inzichten om de waardering van startups correct te kunnen bepalen, constructieve onderhandelingen te bevorderen en weloverwogen beslissingen over aandelenkapitaal te nemen.

Saillant detail: Equidam is een oude bekende van Hoogstraten. ‘Het is een startup die we in 2013 gefinancierd hebben, toen nog onder de vlag van Symbid (inmiddels SeedBlink). Sindsdien is Equidam uitgegroeid tot een wereldwijde speler. Een prachtig voorbeeld hoe SeedBlink van lokale spelers wereldspelers maakt, dankzij een slimme financiering, bij een juiste bedrijfswaardering.’