Welke invloed hebben valuedrivers op de waardering?

In twintig jaar Aeternus hebben we met enige regelmaat een advocatenkantoor gewaardeerd. Bijvoorbeeld voor een voorgenomen fusie of het uittreden of intreden van management. De kennis die we hierbij hebben opgedaan, willen we in dit artikel delen. Deze kennis is nodig om een goede waardering van een advocatenkantoor uit te voeren.

Cliënten in de advocatuur stellen steeds hogere eisen op bijvoorbeeld het gebied van efficiëntie door inzet van technologie, informatiebeveiliging, specialisatie en branchekennis. Om hierin voldoende te investeren, speelt schaalgrootte een belangrijke rol. Ook is het klassieke ‘up-or-out’ model in Nederland, waarbij jarenlang hard werken moet leiden tot het partnerschap, voor veel jongere advocaten niet meer zo aantrekkelijk; status en inkomen worden steeds vaker als minder belangrijk ervaren. Als gevolg van deze ontwikkelingen overwegen steeds meer middelgrote kantoren strategische samenwerkingen of fusies. De Nederlandse advocatuur staat daarmee aan de vooravond van een onvermijdelijke consolidatiegolf. Dat maakt de waardering van advocatenkantoren een actueel onderwerp. Maar, wat bepaalt nu eigenlijk de waarde van een advocatenkantoor? En hoe hebben trends als schaalvergroting, veranderende kijk op partnerschap en technologische ontwikkeling hier invloed op? In dit artikel delen wij onze expertise over de waardering van een advocatenkantoor. We geven specifiek aandacht aan de fundamentele factoren die de waarde van het kantoor bepalen; de zogenaamde ‘valuedrivers’.



Wat zijn valuedrivers?

Valuedrivers zijn de kenmerken en activiteiten die direct bijdragen aan de winstgevendheid en groeipotentie. De kwaliteit van het cliëntenbestand, de efficiency van de bedrijfsvoering en de sterkte en omvang van het team van ‘fee earners’ zijn daarvan enkele voorbeelden. Maar ook een managing partner die een ondernemersrol vervult binnen het advocatenkantoor kan een belangrijke valuedriver zijn.

In de moderne advocatuur wordt de rol van de managing partner namelijk steeds vaker gezien als die van een ondernemer. Deze verschuiving komt doordat advocatenkantoren behoefte hebben aan leiders met een sterke focus op bedrijfsvoering en strategische groei. Niet-juristen worden daarom steeds vaker aangesteld in managementposities binnen advocatenkantoren, omdat zij beter in staat zijn om de noodzakelijke focus aan te brengen op bedrijfsvoering en innovatie. Dit stelt de advocaten in staat zich te concentreren op hun juridische praktijk, terwijl de managing partner het kantoor verder ontwikkelt naar een hoger niveau. Om deze valuedrivers meer te kwantificeren spelen ook KPI’s (Key Performance Indicators) een rol. Bijvoorbeeld declarabiliteit per fee-earner, leverage per partner, omzet per rechtsgebied en kostenverhoudingen. De Nederlandse advocatuur staat aan de vooravond van een onvermijdelijke consolidatiegolf.

Twee typen advocatenkantoren

De advocatenkantoren die we in dit artikel beschrijven, zijn de kantoren met meerdere vakgebieden. Ze hebben meestal een omvang vanaf 15-20 medewerkers inclusief de partners. In het vervolg van dit onderscheiden we twee typen advocatenkantoren:

Professional partnership (PP)

Het klassieke partnermodel waarbij partners zowel eigenaar als professional zijn. Kenmerken: sterke focus op individuele autonomie en persoonlijke cliëntrelaties, informele organisatiestructuur, winstdeling vaak gebaseerd op senioriteit. Dit zijn meestal de kleinere kantoren. Hierbij is vaak een rechtstreekse en persoonlijke relatie tussen cliënt en partneradvocaten. De verschillende specialisaties zijn over het algemeen niet leidend voor het klantcontact. Specialisaties zijn minder ontwikkeld. Leverage is laag, wat betekent dat veel waardecreatie aan de top (de partners) blijft hangen.

Managed Professional Business (MPB)

Een meer bedrijfsmatig georganiseerd kantoor met een professioneel management, gestandaardiseerde processen, kantoor gebonden cliëntrelaties en een formele organisatiestructuur. Hierbij is er vaak een minder rechtstreekse en persoonlijke relatie tussen cliënt en (partner)advocaten. Er wordt doorgaans veel belang gehecht aan het kantoormerk, wat de overdraagbaarheid van de aandelen minder partnerafhankelijk maakt. Het klantcontact wordt voornamelijk bepaald door de specialisatie waaraan de klant behoefte heeft. Er is sprake van een gelaagde opbouw (junior–medior–senior) en een bewuste inzet van ondersteunende staf. Dit maakt schaalbare en efficiënte dienstverlening mogelijk, wat kenmerkend is voor hogere leverage.

Hieraan willen we nog toevoegen dat het onderscheid tussen PP- en MPB advocatenkantoren niet strikt gekoppeld is aan een specifiek aantal medewerkers. Hoewel kantoren met bijvoorbeeld 15 tot 20 medewerkers vaak kenmerken van een PP vertonen, zoals sterke focus op individuele autonomie en persoonlijke cliëntrelaties, is dit geen harde grens. De uiteindelijke typering hangt af van een combinatie van organisatorische kenmerken en strategische keuzes. Niet meegenomen zijn de gespecialiseerde kantoren, zoals kantoren die bijvoorbeeld alleen in M&A of arbeidsrecht actief zijn. Zij zijn vaak georganiseerd als een kostenmaatschap met individuele omzetten en weinig medewerkers. Deze kantoren creëren vaak geen of weinig waarde, door de hoge afhankelijkheid van de partners.

Valuedrivers die de waarde beïnvloeden

De waardering van advocatenkantoren is een complexe aangelegenheid. De hiervoor vermelde indeling geeft aan dat er scheiding is tussen de kleinschalige, op partners georiënteerde structuur bij PP’s versus de schaalbaarheid en structurering bij MPB’s. In de waardering moeten we dit onderscheid meenemen. Hierna lichten we toe op welke wijze deze valuedrivers en kantoortype impact hebben op de waardering. In drie tabellen gaan we in op klantenportfolio, Human Capital en Operational Excellence.

1. Klantenportfolio

Het klantenportfolio van een advocatenkantoor beïnvloedt direct de waarde van het kantoor via drie kern-factoren: klantenbinding, omzetkwaliteit en commerciële afhankelijkheid. Een hoge klantenbinding met veel terugkerende klanten draagt bij aan stabieler omzet en lagere risicoprofiel. Daarnaast verhoogt een goed gespreide omzet over branches, vakgebieden en advocaten de robuustheid van het verdienmodel. Beperkte afhankelijkheid klanten gelieerd aan één of enkele partners, maakt het kantoor minder kwetsbaar en toekomstbestendiger. Kortom, een gediversifieerde en stabiele klantenbasis met lage persoonsafhankelijkheid is een van de essentiële valuedriver voor de waarde van een advocatenkantoor. Hieraan willen we nog toevoegen dat elk advocatenkantoor een bepaalde verhouding heeft van doorlopend werk (curatoren, arbeidsrecht, schadepraktijk, ondernemingsrecht contracten) en projectmatige omzet (M&A, corporate litigation). In deze portfolio van aandachtsgebieden is altijd sprake van een bepaalde risicomitigatie. Bijvoorbeeld: In een tijd van een hoger aantal faillissementen (curatoren) zijn er ook meer ontslagprocedures (arbeidsrecht), maar minder M&A en contracten.

2. Human Capital

De kwaliteit en organisatie van het human capital vormen een essentiële valuedriver binnen een advocatenkantoor. Ondernemerschap betekent in deze context dat meerdere partners actief bijdragen aan cliëntontwikkeling, praktijkgroei en de strategische aansturing van het kantoor – niet slechts een kleine kern. Die spreiding verlaagt de afhankelijkheid van partners en vergroot de continuïteit.

De kwaliteit en organisatie van het human capital vormen een essentiële valuedriver binnen een advocatenkantoor. Ondernemerschap betekent in deze context dat meerdere partners actief bijdragen aan cliëntontwikkeling, praktijkgroei en de strategische aansturing van het kantoor – niet slechts een kleine kern. Die spreiding verlaagt de afhankelijkheid van partners en vergroot de continuïteit.

Daarnaast zorgt een goed georganiseerde kennisstructuur – met centraal geborgde en kennisdeling en digitale tools – ervoor dat het hele team efficiënt kan werken. Strategische HR-planning binnen een advocatenkantoor omvat onder meer een heldere rolverdeling tussen advocaten en staf, een doordacht partnertraject, opvolgingsplanning voor toekomstige leiders en inzicht in de gewenste verhouding tussen junior, medior en senior professionals.

Hoe beter een kantoor ondernemerschap spreidt, kennis borgt en talent gestructureerd ontwikkelt, hoe robuuster het fundament en hoe hoger de waarde.

3. Operational Excellence

In de eerder beschreven tabellen zijn drie hoofdonderdelen bepalend voor de waarde van een advocatenkantoor: kantoorleverage, tarifering en organisatie/ automatisering. Kantoren met hoge leverage en teamgerichte werkwijze zijn beter schaalbaar en minder afhankelijk van individuele partners, wat het risicoprofiel verlaagt. Een gestructureerd tariefbeleid en een mix van prijsmodellen zorgen voor hogere voorspelbaarheid van de omzet en verbeteren de marge. Kantoren met goed georganiseerde processen, digitalisering en automatisering minimaliseren fouten en inefficiënties, wat direct bijdraagt aan stabielere en hogere vrije kasstromen. Professional Partnership-kantoren hebben doorgaans een informelere structuur met partnergedreven dossiers, wat de waarde drukt vanwege key-person risico. MPBkantoren onderscheiden zich juist door hun procesmatige aanpak, inzet van technologie en schaalbaarheid. Deze factoren verlagen de disconteringsvoet in een DCFwaardering en verhogen daarmee de ondernemingswaarde. Kortom, een hoog niveau van operationele excellentie draagt aantoonbaar bij aan hogere waardecreatie en lagere risico’s. Investeren in procesoptimalisatie, tariefbeleid en technologie is daarmee direct waardeverhogend.

Waarderingsmethode De waarde van een advocatenkantoor wordt grotendeels bepaald door het type kantoor en de eerdergenoemde valuedrivers. Deze factoren beïnvloeden de toekomstige geldstromen (‘cashflows’) en het risicoprofiel van het kantoor. De Discounted Cash Flow (DCF) past als waarderingsmethode daar het beste bij en wordt dan ook vaak gebruikt voor de waardering van professionele dienstverlenende organisaties, zoals advocatenkantoren. Meer weten over de DCF-methode, lees dan hier verder.

Denk tijdig na over de valuedrivers van jouw kantoor

De waardering van een advocatenkantoor vereist specifieke expertise en inzicht in de sector. Het type kantoor (PP of MPB) en de kwaliteit van de valuedrivers zijn bepalend voor de waarde van het advocatenkantoor. Het is dus zinvol om als managing partner op tijd na te gaan denken over de valuedrivers van jouw kantoor. Een compleet inzicht in die factoren is de eerste stap richting waardecreatie en de uiteindelijke waarde van jouw kantoor. Wij, de corporate finance adviseurs en waarderingsspecialisten van Aeternus kunnen jou daarbij ondersteunen.

