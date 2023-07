Klokkenluiders Vattenfall hebben recht op schadevergoeding

Twee werknemers van energiebedrijf Vattenfall die als klokkenluiders optraden hebben recht op een schadevergoeding, heeft de kantonrechter geoordeeld. Grant Thornton deed eerder onderzoek naar de manier waarop Vattenfall met de meldingen was omgegaan, wat forensisch accountant Peter Schimmel uiteindelijk een berisping opleverde.

Melding klokkenluiders

De twee klokkenluiders maakten intern melding van het overtreden van aanbestedingswetten en de eigen gedragscode door Vattenfall. Er zou met opzet informatie zijn gelekt naar het Duitse bedrijf Siemens, dat hierdoor een voorsprong kreeg bij de aanbesteding voor de bouw van een gasturbine in Duitsland van honderden miljoenen euro’s. Hun klacht werd volgens de klokkenluiders amper onderzocht. Wel verklaarde het bedrijf de twee in 2016 boventallig. Het Huis voor Klokkenluiders toonde zich in een onderzoek op verzoek van de klokkenluiders zeer kritisch over de houding van Vattenfall en het onderzoek van Grant Thornton.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt nu dat de twee klokkenluiders correct handelden bij hun melding over het vermoeden van overtreding van aanbestedingsregels en ongeoorloofde bevoordeling. Vattenfall heeft de melding niet goed afgehandeld en de werknemers ten onrechte benadeeld. Over de vraag hoe groot de schade is moet nog verder worden geprocedeerd. Volgens Vattenfall moeten de werknemers een deel van de schade zelf dragen omdat zij zich niet redelijk hebben opgesteld. Daar oordeelt de kantonrechter echter anders over. Daarbij wordt er onder meer belang aan gehecht dat de werknemers al jaren om erkenning vragen en om hun recht strijden, terwijl zij een ongelijke positie hebben tegenover Vattenfall.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:3969