Acht ton subsidie voor cyberweerbaarheidsprojecten

Het ministerie van Economische Zaken stelt opnieuw de subsidieregeling voor projecten in het kader van cyberweerbaarheid open. Daarvoor is acht ton uitgetrokken; de regeling wordt per 1 september opengesteld.

Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid stimuleert het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren om samen te werken op het gebied van cybersecurity. Daarvoor wordt de subsidiemodule Versterking cyberweerbaarheid uit de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies gewijzigd. Daarnaast wordt de openstelling van de subsidiemodule met één dag verlengd.

Bereik regeling

De in 2018 geïnitieerde subsidiemodule biedt samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om een cyberweerbaarheidsplan of project te ontwikkelen waarvoor een cyberweerbaarheidsnetwerk subsidie kan aanvragen. ‘Het gaat hierbij om een samenhangend geheel van de volgende activiteiten: het vormen en duurzaam in stand houden van een netwerk, het stimuleren van bewustwording, het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden, het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid te versterken en/of het anderszins versterken van de cyberweerbaarheid van en richting niet-vitale ondernemingen.’ Na eerdere succesvolle openstellingen wordt met deze regeling de subsidiemodule dit jaar opnieuw opengesteld.

Accountantsverklaring bij grotere projecten

De subsidiemodule wordt opengesteld op 1 september en sluit op 16 oktober met een budget van 800.000 euro. Per project is maximaal 200.000 euro beschikbaar. Bij meer dan 125.000 euro aan subsidie moet er gedurende het project een financiële administratie worden bijgehouden. Ook is dan een controleverklaring van een accountant nodig. Voorstellen worden beoordeeld; ingediende projectvoorstellen die minder dan 60 punten op een schaal van 100 punten scoren, komen niet in aanmerking.

Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl