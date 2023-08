Werkgevers betwijfelen effect spitsheffing

De voorgestelde spitsheffing in het openbaar vervoer lijkt niet vanzelfsprekend tot een ander mobiliteitsbeleid van werkgevers te leiden. Dit roept vragen op over de effectiviteit van de heffing om het woon-werkverkeer breder te spreiden. Werkgeversvereniging AWVN heeft dit geconcludeerd uit eigen onderzoek naar hybride werken, mobiliteit en de opvattingen van werkgevers op dat gebied.

Bezwaren

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de werkgevers geen maatregelen zal nemen om werknemers de spits te laten mijden als een spitsheffing wordt ingevoerd. De drukte in treinen lijkt daarmee dan ook niet af te nemen, terwijl de OV-kosten wel zullen stijgen. Werkgevers hebben hun werknemers meer zeggenschap gegeven over werktijden en -locaties, wat inperking bemoeilijkt.

Daarnaast hebben veel werknemers die hybride werken beperkte mogelijkheden om op andere tijden te reizen vanwege gezinsverplichtingen en ongeschikte werkdagen. Ook vrezen werkgevers dat de spitsheffing meer autogebruik zal aanmoedigen, wat ingaat tegen klimaatdoelen en de reeds hoge filedruk.

Hybride werken genormaliseerd

Het onderzoek toont verder aan dat hybride werken genormaliseerd is in Nederland, met meer dan de helft van de werknemers die er gebruik van maken. Werkgevers staan open voor het spreiden van verkeersbewegingen, maar benadrukken dat randvoorwaarden, zoals flexibele kinderopvang en fiscale regelingen, nodig zijn om werknemers in staat te stellen buiten de spits te werken.