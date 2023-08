Concept-guidance voor materialiteitsanalyse onder CSRD

De European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) heeft de concept-guidance gepubliceerd waarmee bedrijven hun materialiteitsanalyse in het kader van duurzaamheidsrichtlijnen CSRD en ESRS op kunnen stellen.

Deze guidance geeft meer richting aan de algemenere richtlijnen over de materialiteitsanalyse in ESRS 1: General Disclosures. De guidance is nog niet definitief en wordt aanstaande woensdag (23 augustus) besproken in de Sustainability Reporting Board van Efrag. ‘Tegelijkertijd biedt deze guidance alvast een handvat aan alle bedrijven die bezig zijn om hun CSRD-materialiteitsanalyse op te stellen’, aldus de NBA.

De Europese Commissie heeft deze zomer de definitieve set European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd. Die moeten nog worden geaccepteerd door het Europees Parlement.