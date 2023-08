Rechtbank corrigeert Belastingdienst over ANBI-status Haagse moskee

De Haagse As-Soennah-moskee heeft een rechtszaak tegen de Belastingdienst gewonnen nadat deze in 2018 de ANBI-status van de moskee had ingetrokken en de daarbij behorende fiscale voordelen vervielen. Dat blijkt volgens NRC uit een vonnis van de rechtbank Den Haag dat woensdag wordt gepubliceerd.

Discriminatie niet uitgesloten

De moskee stelde dat ze vanwege haar islamitische achtergrond was geselecteerd voor een onderzoek naar de rechtmatigheid van giften. Uit stukken die de moskee overlegde blijkt volgens de rechter dat de Belastingdienst ‘verhoogde belangstelling’ had voor giften aan moskeeën, en dat moskeeën ‘op zichzelf reeds als frauderisico worden gezien’. De Belastingdienst weigerde bovendien stukken vrij te geven over de selectiecriteria, wat de verdenking van discriminatie versterkte. Volgens de rechtbank kan discriminatie ‘niet worden uitgesloten’.

Unieke uitspraak

Het onderzoek van de Belastingdienst is daarom ongeldig verklaard en de Haagse moskee krijgt de ANBI-status terug. Het is voor het eerst dat de rechter in een fiscale zaak vermeende discriminatie door de Belastingdienst aanneemt, zeggen de advocaten van de moskee. Ze verwacht dat meer zaken zullen volgen van burgers en organisaties die aanvoeren dat zij zijn gediscrimineerd door de Belastingdienst.

De Belastingdienst zegt ‘vanwege geheimhouding’ niet te kunnen reageren op het vonnis, en beraadt zich op hoger beroep. Hoewel de moskee de zaak heeft gewonnen, bestaat er nog steeds onvrede omdat de Belastingdienst geen transparantie heeft geboden over de aanleiding voor het onderzoek.