ACM richt vizier op misleidende duurzaamheidsclaims in vervoer

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de campagne ‘Groene praatjes’ gestart om bedrijven aan te sporen zich niet duurzamer voor te doen dan ze zijn en om consumenten te helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte. De ACM gaat de komende tijd vooral kijken naar duurzaamheidsclaims in de vervoerssector.

Met de campagne, die loopt via social media, kunnen consumenten bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims en misstanden melden. Volgens onderzoek van de ACM reageren consumenten sceptisch op duurzaamheidsclaims en dan met name op absolute of vage claims. De specifiekere en genuanceerd geformuleerde claims vonden consumenten vaak geloofwaardiger. Daarnaast blijken ze onjuiste claims ook minder begrijpelijk te vinden. ‘Bijvoorbeeld de claim ‘deze vrachtwagen rijdt 100 procent elektrisch’ vonden consumenten begrijpelijker en geloofwaardiger dan ‘groen onderweg’. Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten door onjuiste claims misleid kunnen worden, omdat zij bij onjuiste claims soms ten onrechte aan een product een duurzamer imago toedichten.’

Veel claims

De ACM heeft eerder onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims in de sectoren kleding en energie. Nu is vervoer aan de beurt omdat in deze sector veel duurzaamheidsclaims worden gebruikt, vanwege de uitstoot en omdat consumenten duurzaamheid hier meewegen in aankoopkeuzes. De ACM geeft aan dat er wel keuzes moeten worden gemaakt welke misleidende duurzaamheidsclaims worden aangepakt en welke niet.

De mededingingsautoriteit heeft begin deze zomer een vernieuwde leidraad duurzaamheidsclaims opgesteld met vijf vuistregels: