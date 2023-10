‘Portugalroute’ krijgt wellicht navolging

Het beursgenoteerde Bever Holding uit Wassenaar heeft zich bij het Portugese accountantskantoor CFA gemeld in de hoop dat CFA bereid is de jaarrekening over het boekjaar 2023 te controleren. Bever Holding is nog in afwachting van een reactie van CFA. Dat blijkt uit een eind september gepubliceerd persbericht.

Value8 en de Portugalroute

Verschillende kleine beursfondsen zitten zonder controlerend accountant. Er zijn nog maar weinig accountantskantoren in Nederland met een OOB-vergunning. Bovendien zijn de kleine fondsen om verschillende redenen niet altijd even aantrekkelijk als klant voor de OOB-kantoren, die toch al meer dan voldoende klussen hebben. Beursorganisator Euronext dreigde daarom al diverse keren enkele beursfondsen te schrappen als ze hun cijfers niet goedgekeurd zouden krijgen. Investeringsmaatschappij Value8 kwam met een creatieve oplossing en liet afgelopen voorjaar weten een opdracht te hebben verstrekt aan het Portugese accountantskantoor CFA voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Dat leverde flink wat kritiek op, van onder meer de NBA en beleggersvereniging VEB. Ook werden er kritische Kamervragen gesteld over de wenselijkheid van een buitenlands accountantskantoor dat een Nederlandse OOB controleert. In juni wist Value8 te melden dat de controle van de jaarrekening 2022 was afgerond en de jaarrekening was voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Bever

Bever Holding was één van de andere beursgenoteerde bedrijven die al een tijd zonder accountant zat en daardoor de notering dreigt te verliezen. Op 3 mei liet Euronext aan Bever weten dat het formele besluit is genomen om over te gaan tot delisting. Euronext gaf aan dat het aandeel op 6 november 2023 uit de notering zal gaan en de laatste handelsdag op 3 november 2023 zal zijn. Bever kijkt uit naar de aanwijzingsbevoegdheid die er aan zit te komen, meldt het bedrijf: ‘Bever Holding blijft in afwachting van de wetswijziging die de OOB-accountantskantoren zal dwingen om de jaarrekening van de OOB-bedrijven te controleren.’

CFA

Om mogelijk op de valreep toch nog een beursnotering te kunnen behouden is ondertussen nu dus het Portugese CFA benaderd: ‘Inmiddels is een zevende OOB-accountant op de Nederlandse markt actief. Dat is het Portugese accountantskantoor CFA dat inmiddels de jaarrekening 2022 van Value8 heeft gecontroleerd. Bever Holding heeft zich bij CFA gemeld en een verzoek ingediend of CFA bereidt zou zijn de jaarrekening over het boekjaar 2023 te controleren. Bever Holding is in afwachting op een reactie van CFA. Indien er nadere ontwikkelingen zijn ten aanzien van het aanstellen van een accountantskantoor, zal Bever Holding haar aandeelhouders daarover informeren.’