Kamer wil vereenvoudiging fiscale regelingen voor vrijwilligersorganisaties 

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er opties worden uitgewerkt om financiële en fiscale regelingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen aan te passen of te vereenvoudigen.

Een bij de algemene beschouwingen ingediende motie met die strekking van CDA’er Inge Van Dijk is aangenomen met 142 stemmen voor. In het voorstel wordt overwogen dat recent het rapport ‘Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen’ is verschenen. Daarin werd geconstateerd dat een belangrijk deel van de regeldruk ligt in financiële en fiscale regels en verplichtingen.

Het kabinet heeft toegezegd om aan het einde van het jaar een opvolging van het rapport aan de Kamer te sturen. De volksvertegenwoordiging geeft daarbij nu dus alvast mee dat er dan opties op tafel zouden moeten komen om financiële en fiscale regelingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen aan te passen of te vereenvoudigen.

Motie van het lid Inge van Dijk over het vereenvoudigen van financiële en fiscale regelingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen