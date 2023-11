80% zzp’ers tegen voorstel nieuwe zzp-wet

De meeste zzp’ers vinden dat er iets moet worden gedaan aan schijnzelfstandigheid. Maar tachtig procent is niet blij met de nieuwe zzp-wet, zoals die nu voorligt. Dat blijkt uit een peiling van Knab onder ruim 200 zzp’ers.

Om schijnzelfstandigheid te bestrijden en de rechten van zzp’ers te waarborgen, heeft demissionair minister Van Gennip een nieuw wetsvoorstel ingediend. Deze nieuwe zzp-wet heet de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden en vervangt de Wet DBA. De nieuwe zzp-wet bestaat uit twee onderdelen: de arbeidsrelatie en het rechtsvermoeden.

Arbeidsrelatie

Bij de beoordeling van de arbeidsrelatie wordt in het nieuwe wetsvoorstel gekeken naar twee zaken. Ten eerste: hoe wordt de zzp’er aangestuurd en gecontroleerd? Heeft hij/zij daar alle vrijheid in of staat de zzp’er onder leiding van een ander? Doet de zelfstandige werk dat structureel gedaan wordt in een organisatie en heeft dit werk een vaste plek in de organisatie (inbedding)? Doet de zzp’er hetzelfde werk als (en met) de werknemers of werkt hij/zij juist zelfstandig, voor eigen rekening en risico?

Met deze verduidelijking kunnen werkgevenden en zelfstandigen straks beter uit de voeten. Is er geen (werk)inhoudelijke aansturing en is de zzp’er niet ingebed in de organisatie? Bij aanwezigheid van één van beide onderdelen, dan moet er gekeken worden of de opdracht voldoende ondernemerschap met zich meebrengt.

Rechtsvermoeden

Een tweede pijler onder het wetsvoorstel is het rechtsvermoeden. Als het uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023) ligt, dan kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Het is dan aan de opdrachtgever/werkgever om te bewijzen dat het niet zou gaan om een arbeidsovereenkomst.

Minder zzp’ers, minder vrijheid

Ook nieuw aan het voorstel is dat er wordt beoordeeld per opdracht en niet op persoonsniveau. Bijna 70% van de ondervraagde zzp’ers is het daar niet mee eens en vindt dat er naar de persoon van de zzp’er moet worden gekeken. Ruim 40% van de zzp’ers denkt dat ze hun opdrachten maar gedeeltelijk – of zelfs helemaal niet meer – kunnen blijven doen als zelfstandige. En zelfs negen op de tien ondervraagden vindt dat het wetsvoorstel de vrijheid van het ondernemerschap beperkt.

Onderscheid op basis van uurtarief

Ook Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is ontevreden. Voorzitter Cristel van de Ven: ‘We hebben veel goede gesprekken gehad over dit voorstel. Helaas is de uitkomst teleurstellend. Wat ons betreft moet het kabinet opnieuw beginnen.’ Meer begrip is er voor voor het onderdeel van de wetgeving dat gaat over het rechtsvermoeden o.b.v. uurtarief. De helft van de ondervraagden vindt dat de overheid onderscheid moet maken tussen zzp’ers op basis van uurtarief. Ze vinden echter dat die grens op 50 euro per uur moet liggen.

