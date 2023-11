Grant Thornton breidt uit naar Utrecht

In het eerste kwartaal van 2024 opent Grant Thornton een nieuwe vestiging in Utrecht. Het is de negende locatie van waaruit de top-10 speler gaat opereren. Met de keuze voor Utrecht blijft de focus nadrukkelijk op de Randstad liggen. Daarbuiten zit Grant Thornton alleen in Arnhem.

Het accountants- en (belasting)advieskantoor neemt zijn intrek op de 20e verdieping van ‘Central Park’, een nieuwe kantoortoren naast het Centraal Station. Grant Thornton ziet de locatie als kans om aantrekkelijk te zijn voor nieuw talent en multidisciplinaire samenwerking te stimuleren. Dit laatste past in de groeidoelstellingen van het kantoor, dat afgelopen jaar de top 10 van de AV Top 50 bereikte. ‘Duurzame groei is een speerpunt in onze strategie. Dit houdt onder andere in dat we toewerken naar multidisciplinaire vestigingen in grotere steden. De locatie Utrecht past uitstekend in dit beleid. Hier werken onze en toekomstige collega’s op alle facetten van onze dienstverlening samen in een bijzondere en inspirerende omgeving’, aldus CEO Marcel Blöte.

A++++

Bij de selectie van de nieuwe vestiging heeft Grant Thornton onder andere bereikbaarheid en duurzaamheid als belangrijke criteria gesteld. Door het A++++ energielabel, de locatie dichtbij station Utrecht Centraal en voldoende parkeergelegenheid voor (elektrische) voertuigen kwam ‘Central Park’ als winnaar uit de bus.

Central Park: groen en duurzaam

Pal naast Utrecht Centraal Station is met ‘Central Park’ ongeveer 28.000 m² kantoorruimte en 500 m² horecaruimte gerealiseerd. ‘Central Park’ is een ware eyecatcher en een echte toevoeging aan de skyline van Utrecht. Het gebouw telt 23 verdiepingen en het stadspark op 45 meter hoogte maken van Central Park een comfortabele en inspirerende werkomgeving. Smart technologie met slimme gevels, lichtsensoren en de grote hoeveelheid laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en gebruiksgemak. Het BREEAM Excellent-certificaat garandeert dat het kantoorgebouw voldoet aan alle gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid.

Advisering en begeleiding verhuurproces

Central Park Utrecht is ontwikkeld door de joint venture Angelo Gordon en APF International, inmiddels in eigendom van Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund. Alle partijen zijn zeer verheugd met de komst van deze nieuwe huurder.

Colliers en APF International traden samen namens verhuurder op, in collegiale samenwerking met JLL en Cushman & Wakefield Netherlands. Grant Thornton werd in dit verhuurproces begeleid door Redept.

Van de top-10 accountantskantoren is nu alleen Alfa Accountants & Adviseurs niet aanwezig in Utrecht. De dichtstbijzijnde vestiging van Alfa staat in IJsselstein.