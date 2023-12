Staatssecretaris Van Rij over verruiming fiscale geheimhoudingsplicht

Demissionair staatssecretaris van fiscaliteit Marnix van Rij heeft een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de fiscale geheimhoudingsplicht. Al tijden gaan er stemmen op die geheimhoudingsplicht te versoepelen. Van Rij wil het volgend kabinet voorzien van opties tot een eventuele verruiming.

In het huidige tijdsgewricht is de roep om meer transparantie over de fiscale aangelegenheden van individuele belastingplichtige grote ondernemingen en zeer vermogende en/of beroemde personen steeds groter. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente verzoeken van het parlement om voorafgaand aan een openbaar debat fiscale informatie te verstrekken over ondernemingen of uit mediaberichten waarbij om een reactie wordt gevraagd ten aanzien van fiscale veronderstellingen over specifieke belastingplichtigen. Dit staat doorgaans op gespannen voet met de fiscale geheimhoudingsplicht die er juist op gericht is om individuele belastingdossiers niet openbaar te bespreken.

Belangrijk goed

De geheimhoudingsplicht is een belangrijk goed, aldus Van Rij. Om een goede belastingheffing te bevorderen, moet een belastingplichtige erop kunnen vertrouwen dat de door hem verstrekte, veelal privacygevoelige, gegevens en inlichtingen in goede handen zijn. De fiscale geheimhoudingsplicht dient in die zin dus in het belang van de staat.

Volgens kabinet

Om een volgend kabinet te voorzien van opties tot een eventuele verruiming van informatieverstrekking onder de fiscale geheimhoudingsplicht zijn de afgelopen periode enkele mogelijkheden verkend. Zo heeft Van Rij onder andere het International Bureau of Fiscal Documentation (‘IBFD’) opdracht gegeven om rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de invulling die verschillende landen hebben gegeven aan de fiscale geheimhoudingsplicht. Dit onderzoek biedt maar beperkt aanknopingspunten voor aanpassing van het Nederlandse stelsel. De geheimhoudingsplicht is al in lijn met de meeste andere landen doen, zo laat Van Rij weten.

De staatssecretaris noemt twee aandachtspunten bij naam:

a. Uit het onderzoeksrapport van het IBFD blijkt dat twee aangewezen leden van het Franse parlement onbeperkt toegang hebben tot alle fiscale gegevens van individuele belastingdossiers ter uitoefening van hun taak. De komende periode zal de relatie tussen het Franse en het Nederlandse stelsel nader onderzocht worden, en wordt bezien in hoeverre het Franse model mogelijk inpasbaar is en meerwaarde zou bieden boven het bestaande inlichtingenrecht van het parlement.

b. Bij de beantwoording van Kamervragen en persvragen over individuele belastingplichtigen zal er scherpere aandacht zijn om uitgebreide algemene informatie en voorlichting te geven over het fiscale onderwerp van de vraag. De laatste tijd wordt er al zoveel mogelijk langs deze lijn gewerkt om algemene fiscale informatie breder te verspreiden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het vaker organiseren van openbare technische briefings, ter duiding van fiscale onderwerpen.

