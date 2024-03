Hoe Microsoft Teams Bellen een gamechanger is voor jouw accountantskantoor

Vraag jij jezelf ook weleens af hoe je als accountantskantoor slimmer en efficiënter kunt communiceren? Microsoft Teams Bellen is een oplossing die allerlei communicatieproblemen aanpakt en tegelijkertijd de communicatiemogelijkheden van jouw team verbreedt.

In een traditionele setting switchen de medewerkers op je kantoor vaak tussen verschillende platforms voor verschillende taken. E-mails, telefoongesprekken, videovergaderingen en chats kunnen allemaal op verschillende platforms plaatsvinden. Deze aanpak leidt vaak tot verwarring, gemiste berichten en verloren tijd. Daarnaast lopen de kosten van het onderhouden van meerdere communicatiesystemen snel op.

Tijdsbesparing = kostenbesparing

Door het stroomlijnen van communicatiesystemen bespaar je tijd. Geen verwarring meer over welk platform je moet gebruiken voor welke taak, geen gemiste berichten omdat je op het verkeerde platform keek. Wij omschrijven Microsoft Bellen als ‘foutloze communicatie zonder gedoe’, en zo wordt het ook ervaren. We sommen de voordelen graag voor je op.

Drie pluspunten van Teams als telefooncentrale

Flexibiliteit: Met Teams kunnen je medewerkers bellen vanaf elk apparaat waarop Teams is geïnstalleerd. Dit betekent dat ze altijd en overal bereikbaar zijn

Productiviteit: Door bellen te integreren in Teams, kunnen medewerkers naadloos schakelen tussen bellen, chatten en samenwerken aan documenten. Hierdoor wordt de tijd die verspild wordt aan het schakelen tussen verschillende platforms verminderd en kunnen ze werken aan waardevolle taken.

Eenvoud: Teams is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, wat betekent dat het trainen van medewerkers en het implementeren van het systeem in je organisatie relatief eenvoudig is.

Het integreren van VoIP met Microsoft Teams biedt niet alleen een telefooncentrale binnen het vertrouwde Teams-platform, maar ook alle functies die je zou verwachten van een traditioneel VoIP-systeem. Denk aan geavanceerde belopties zoals keuzemenu’s, gespreksopname, voicemail, gespreksdoorschakelingen en meer. Bovendien kun je met Teams eenvoudig internationale nummers instellen en beheren. Dankzij deze veelzijdigheid kan Microsoft Teams Bellen moeiteloos worden aangepast aan de unieke behoeften van je accountantskantoor.

Waarom Microsoft Teams inzetten als telefooncentrale?

Wil jij ook slimmer werken en de communicatie in je accountantskantoor stroomlijnen en optimaliseren, overweeg dan zeker Microsoft Teams Bellen. Lees hier verder over Microsoft Teams Bellen en maak een flinke sprong voorwaarts in efficiëntie en samenwerking.

Meer weten? Bel ons ‘ouderwets’ en we leggen met plezier uit hoe we dit voor jou kunnen uitzetten. Dat geldt overigens ook als je meer uitleg wil over alles wat Microsoft Teams te bieden heeft: want dat is veel meer dan het faciliteren van online meetings. Het is een tool waar de moderne organisatie niet meer zonder kan.