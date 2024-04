Rus loodste vlak voor sancties miljoenen door Nederland, kan geen nieuwe accountant vinden

Ruim een maand na de Russische inval in Oekraïne sluisde de Russische miljardair Igor Kesaev nog miljoenen weg via zijn Nederlandse brievenbusmaatschappij. Dat heeft de NOS achterhaald aan de hand van de niet-gecontroleerde jaarrekening die is gedeponeerd. De transactie vond plaats op 24 februari 2022, terwijl de EU de Rus op 8 april op de sanctielijst plaatste.

Igor Kesaev heeft banden met het Kremlin en met de Russische wapenindustrie. In een Haagse BV bewaart hij zijn aandelen in Megapolis, de grootste distributeur van sigaretten in Rusland. De winstuitkeringen sluisde de Rus steeds via Nederland door naar Cyprus, maar daar kwam in 2022 een eind aan. Door de sancties werden de bezittingen in de Nederlandse vennootschap bevroren.

Toch slaagde de Russische miljardair er kort voor die tijd nog in om een winstuitkering van bijna 8 miljoen euro via Nederland naar Cyprus te krijgen. Even later werd hij op de sanctielijst geplaatst.

PwC

Dat blijkt uit het tijdelijke jaarverslag van de Nederlandse brievenbusmaatschappij. De cijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. PwC was namelijk controlerend accountant, maar door de sancties werd die klus niet afgemaakt. Het lukte Kesaev daarna niet om een andere accountant te vinden.

Bron: NOS