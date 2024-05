Fusies en overnames | De accountant en relatiemanagement

In tuchtzaken komt het onderwerp relatiemanagement in zowel samenstel- als controlecases terug, zowel in positieve als negatieve zin. In 2023 ontwikkelden we een driedaagse training over de biases en benefits van relatiemanagement. Deze training had de opzet van “leren van elkaar” (trainees) en “leren van ervaren accountants” (Ronald de Jong en Steffan Wentink). Een nieuw inzicht is dat het managen van relaties niet is voorbehouden aan de accountant, alle teamleden hebben hun eigen rol hierin.



In november 2023 publiceerde de AFM het rapport “Sector in beeld 2023”. Relevante thema’s als “relatieduur” en “samenloop dienstverlening” komen daarin aan bod. De AFM refereert aan “Auditing-as-a-service” (cfm. Knechel, Thomas en Driskill (2020)). Daarmee wordt er meer balans gebracht in het traditionele agencyperspectief (accountant op afstand) en het serviceperspectief (betrokken accountant in een samenwerkingsrelatie die in een langer durende relatie baat kan hebben bij meer cliëntspecifieke kennis). Over die samenwerkingsrelatie in de mkb-accountancypraktijk ging het ook in de podcastserie Beter Business Betuwe en in aflevering 60 van de Busy Season Talks. Het onderwerp begint breder bekend te worden. Mkb-accountants worden uitgedaagd bewust te gaan experimenteren met de relationele benadering. Niet elke cliëntrelatie leent zich daar echter voor. Deze benadering kan ook voor relaties die stroef lopen bijdragen aan controlekwaliteit als er goede (nieuwe) afspraken over de samenwerking kunnen worden gemaakt. In de achterliggende jaren zijn diverse onderzoeken opgestart naar praktijken van mkb-accountants op het gebied van integriteitinschatting en welke relatiemanagementstrategieën mkb-accountants hanteren. Er valt op dit terrein nog veel te leren. Daarom ben ik dankbaar hieraan vanuit mijn leerstoel een bijdrage te mogen leveren.

