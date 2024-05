Fusies en overnames | Een tegengeluid op de consolidatieslag

Fiscount is hét kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancy- branche. De kennispartner ziet in het fusie- en overname geweld veel accountants die een eigen praktijk beginnen.

Sinds 1989 zorgt Fiscount dat accountants en advi­seurs hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uit­ voeren en zodanig kunnen ondernemen dat hun kwaliteiten het best tot hun recht komen. Rolf van der Steeg, operationeel directeur en accountant: “Wij zijn een serviceorganisatie voor accountants­-, administratie-­ en belastingadvieskantoren. Alle specialismen die een klein kantoor niet op de loonlijst heeft staan, leveren wij.”

Het team ondersteunt opdrachtgevers op het ge­bied van advies, kwaliteit & compliance, educatie en ICT. “Een accountant is een generalist, voor specialisten kunnen ze bij ons terecht. Dus van fiscalisten tot en met pensioenadviseurs. Wij hebben meer dan veertig specialisten die onder­nemers bij specifieke vragen helpen op locatie of op afstand”, legt Van der Steeg uit.

Fiscount heeft naar eigen zeggen vooral toegevoegde waarde voor het kleinere kantoor. Algemeen directeur en fiscalist Sybren Christians: “We werken vooral voor kantoren tot twintig medewerkers, inclusief eenmanszaken en minder voor een groot kantoor met een eigen bureau vaktechniek. Als klein kantoor word je overspoeld met informatie en je kunt niet alles lezen. Wij selecteren de belangrijke arresten, uitspraken en besluiten. Wij fungeren eigenlijk als een soort filter.”

Eigen kantoor is optie

De laatste jaren is er binnen de accountancy sprake van een fusie- en overnamegolf. Volgens Christians gaat deze consolidatieslag hand in hand met steeds meer accountants die voor zichzelf beginnen: “Bij fusies en overnames zie je altijd personeelsverloop, maar horizontaal overstappen van het ene kantoor naar het andere kantoor, dat zie je steeds minder. Je eigen kantoor beginnen is voor senior accountants en admini­strateurs dan een reële optie.”

Het servicekantoor heeft de afgelopen jaren al meerdere accountants mogen helpen bij het opzetten van een kantoor en krijgt veel vragen van mensen die nadenken over een eigen onderneming. “Je wordt natuurlijk als medewerker van een groot kantoor in een bepaald keurslijf gedrukt. We merken bijvoorbeeld dat men zich minder goed kan vinden in de prijs die mkb’ers moeten betalen voor accountantsdiensten. Tegelijk is de besluitvorming vaak trager, waardoor ze minder wendbaar zijn om adequaat te kunnen inspelen op de behoefte van de ondernemer. Dat kunnen redenen zijn om uiteindelijk voor jezelf te beginnen”, legt Van der Steeg uit.

Continuïteit en stabiliteit

Niet alleen de medewerkers, maar ook de klanten ervaren de nadelen van grote accountantskantoren. Van der Steeg: “Wij krijgen geregeld de opmerking van mkb’ers dat ze elk jaar een andere relatiemanager hebben of dat de contacten minder persoonlijk worden. Een mkb’er vindt dat niet prettig, die wil gewoon continuïteit en stabiliteit. Als kleiner accountantskantoor met een gedegen en stabiel team kun je die service wel leveren.” “Daarbij is het voor een nieuw kantoor niet moeilijk om klanten te werven. Er is genoeg werk”, vult Christians aan. Volgens Fiscount liggen er daarom volop kansen voor accountants die een eigen kantoor hebben óf willen opzetten.

Een eigen accountantskantoor beginnen, heeft niet eens zoveel voeten in de aarde, vindt Christians. “Een groot, duur gebouw is overbodig. Je kunt best starten met een laptop en mobiele telefoon vanuit huis. De softwarepakketten kan je op abonnementsbasis afnemen, zodat dit geen grote investering vergt. Eventueel huur je een kamer in een verzamelgebouw.” Groot voordeel van een eigen kantoor is dat je zelf snel beslissingen kunt nemen. Van der Steeg: “Of je nu start in je eentje of met een groep mensen, je kunt bijvoorbeeld sneller kiezen welk softwarepakket je gaat gebruiken of hoe je je procedures inricht. Bij grote kantoren duurt de besluitvorming veel langer, omdat dit vaak over meerdere schijven gaat.”

Ondersteuning van A tot Z

Fiscount ondersteunt accountants die een eigen kantoor starten van a tot en met z. “Dat begint al met het kwaliteitssysteem”, legt Van der Steeg uit. “Wij hebben de basis voor het kwaliteitssysteem klaarstaan, inclusief alle modellen en processen. Samen maken we dit kantoorspecifiek, zodat er wordt voldaan aan alle vereisten. Begin je een eigen accountantskantoor dan hebben we dat in no time opgezet.”

Ook na de opening van het kantoor ondersteunen de specialisten van Fiscount de ondernemer met raad en daad. Christians: “Accountants kunnen deelnemen aan intervisiegroepen in hun regio. Samen met ons kunnen ze dan sparren over de zaken die ze tegenkomen.” Fiscount organiseert bovendien zes keer per jaar vaktechnische actualiteiten, vertelt Van der Steeg. “Tijdens regionale bijeenkomsten stellen we vakgenoten niet alleen in staat hun kennis bij te spijkeren op het gebied van arbeid, recht en fiscaliteit, maar bieden we ze ook een diner aan om te netwerken. Dat vinden kantoren erg waardevol.”

Tip voor starters

Wil je als zelfstandig accountant je eigen kantoor openen, dan hebben de specialisten nog een tip. Van der Steeg: “Zorg dat je je kwaliteit op orde hebt en de procedures goed inricht. Denk bijvoorbeeld goed na over een klachtenregeling of hoe je de waarneming organiseert.” Christians vult aan: “Ja, kantoorcompliance wordt wel vaak over het hoofd gezien. Daarvoor moet je even de tijd nemen. Maar het voordeel is dat je het zelf vaktechnisch goed kan inrichten op een manier die in de praktijk goed is te hanteren. Uiteraard met wat hulp van ons.”

Deze bijdrage komt uit de eerste editie van het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in mei 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2024-fusies-en-overnames. Beluister ook onze podcast AV on Air over dit onderwerp.