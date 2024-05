Fusies en overnames | “Er gebeurt op dit moment heel erg veel bij ETL”

De groei van ETL Accountants & Adviseurs zet onverminderd door. De omzet is op jaarbasis inmiddels bijna 100 miljoen euro, vertelt directeur Vanessa Spaans. Ze gaat verder: “We zijn nog net zo blij als drie jaar geleden om met een kantoor te mogen praten met 1,5­2 miljoen euro omzet. Maar we zitten inmiddels ook om tafel met kantoren met een omzet van 20 miljoen euro of meer.” Door die brede focus groeit ETL in Nederland sneller dan ooit. Het bedrijf mikt op een brede, landelijke dekking en heeft inmiddels meer dan veertig kantoren verspreid over het land, van grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tot kleinere steden en dorpen als Volendam, Venray, Haarlem en Hegelsom.

Ondernemend familiebedrijf

Het verhaal van ETL is vóór alles een onderne­mersverhaal. Het accountancy-­ en adviesbedrijf is de dochteronderneming van het Duitse familie­bedrijf ETL Gruppe. Oprichter Franz­-Josef Wernze zag al ruim voor de eeuwwisseling dat de digitali­sering en toenemende regeldruk zouden leiden tot consolidatie in de sector; hij dokterde een formule uit waardoor het voor kantoren aantrek­kelijk werd zich aan te sluiten bij zijn ETL. Het werd een groot succes. In Duitsland groeide ETL uit tot marktleider. Sinds 2015 bestormt het concern ook andere markten, waaronder dus Nederland.

Ondernemerschap voorop

Standaard dealstructuur is dat ETL kantoren geheel overneemt en vervolgens de activiteiten onderbrengt in een nieuwe BV. In die BV krijgen de partners van het overgenomen kantoor naast de koopsom als extra een groot minderheidsbelang, zodat ze als ondernemer aan de gang kunnen blijven. De kantoren houden hun eigen naam en identi­teit. Partners die hun aandeel in het nieuwe bedrijf te zijner tijd willen verkopen, doen dat aan ETL. De aandelen blijven, zoals Spaans dat graag verwoordt, binnen de ETL-­familie. Nog een interessant detail: ETL ondersteunt bij het vinden van nieuwe partners voor de kantoren. Komen die er, dan helpt ETL die volgende genera­tie ondernemers met financiering. Zodat, in de woorden van Spaans, “de vertrekkende partner vlot afscheid kan nemen en de zich inkopende partner niet een zak geld hoeft mee te nemen”. Ondernemers mogen aflossen met toekomstige dividenden. Hun arbeidsbeloning hoeven ze niet aan te spreken.

Best of both worlds-formule

Naast de formele dealstructuur en financiële zekerheden wordt ETL gekenmerkt door een ander element, dat Spaans steevast omschrijft als de best of both worlds-­formule. Daarmee wordt bedoeld: lokale kantoren houden binnen ETL hun eigen vrijheid in aanpak, marktbenadering, identi­teit en naam. Ook staan ze heel dicht bij hun klanten terwijl ze tegelijkertijd kunnen putten uit de kracht, kennis en bronnen van ETL als sterke nationale partner en internationale speler. “De meeste van onze bedrijven gaan vanaf dat ze in ons netwerk zitten op zoek naar andere kantoren om mee samen te werken. Nu we zo groot worden, zie je de ambitie en schaal van die projecten ook groter worden”, licht Spaans toe. “Het is mooi dit vanuit ETL te kunnen faciliteren en ook bevorderen.” Vanaf deze zomer, hebben de kantoren besloten, wordt de audit bij ETL een centrale dienst, een zet die is bedoeld om de toenemende regeldruk maar ook trends als digitalisering en artificial intelligence het hoofd te bieden. Spaans: “Samen innoveer je zo veel sneller.” Niet alleen delen kantoren kennis met elkaar, ook internationaal wordt kennis gedeeld. Daarnaast heeft ETL­-Gruppe een eigen softwarebedrijf, Eurodata, waar ETL­-kantoren hun licht op kunnen steken.

Een eigen IT-afdeling

Omdat digitalisering en innovatie zulke belang­rijke thema’s zijn, heeft ETL sinds vorig jaar inge­zet op een eigen IT­-afdeling die de kantoren kan ondersteunen. Daar worden bijvoorbeeld de eerste stappen gezet naar een eigen artificial­intelligenceplatform. “Een van de kantoren is ermee gestart en laat de eerste resultaten al zien”, zegt Spaans. De directeur roept enthousiast uit, “Ach joh, er gebeurt op dit moment zo heel erg veel bij ons.” Zelfs internationaal breidt het netwerk zich uit. Spaans vertelt hoe er wordt gestart met ETL­-kantoren in Suriname en op Bali, waar lokale administrateurs en accountants werken. De Nederlandse ETL­-kantoren kunnen, met het oog op de krappe arbeidsmarkt, hun reguliere klan­tenwerk daar laten uitvoeren.

Internationale Expansie

Daarnaast, zegt ze, wordt er steeds meer samen­ gewerkt met ETL-­kantoren in andere landen. Er zijn inmiddels ruim 1400 ETL-­kantoren in meer dan vijftig landen en er komen er steeds meer bij. Het internationale netwerk, ETL GLOBAL, blijft verder groeien en is inmiddels nummer 7 in de IAB-­ranking van internationale netwerken in Europa en nummer 15 wereldwijd. De ambitie, tot slot, is er bij ETL onverminderd. Inmiddels richten een aantal partijen zich op de consolidatie in de accountancy, waaronder enkele private­-equityfondsen. Maar van concurrentie heeft ETL eigenlijk geen last. Spaans reageert: “Wij schaven al jaren aan onze best of both worlds­ formule. Ook speelt zeker mee dat wij een ultra lange scope hebben. Wij kennen als ETL geen exitstrategie. Integendeel, de aandelen in de kan­ toren blijven binnen onze ETL-­familie. Dus altijd in handen van ETL en de partners van de lokale kantoren, zo gaat dat in Duitsland al vijftig jaar. Wij merken dat kantoren specifiek daarop af­komen. En soms komen ze ook niet op ons af. Dat betekent dat ze om andere redenen kiezen voor andere partijen. En dat is prima zo. Elk kantoor, zo lijkt het me, krijgt de partner die het verdient. Mooi, toch?”

