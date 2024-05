Fusies en overnames | Goed beslagen ten ijs

De verkopende mkb-klant schat de waarde van het bedrijf vaak te hoog in, terwijl de kopende partij uit is op een koopje. Met de slimme waarderingstool ValuePartner is de reële marktwaarde echter steeds beter te voorspellen, zien accountants. “Mkb-ondernemers kunnen hiermee veel meer uit de verkoop halen.”

“Het ziet er gelikt uit”, valt belastingadviseur Jeroen de Vos, partner van MRVO Accountants

& Belastingadviseurs in Schiedam, met de deur in huis. “Laten we eerlijk zijn: het is voor mijn klanten, mkb’ers, soms lastig alle cijfers te lezen in spreadsheets. Met de waarderingstool van ValuePartner krijg je een mooi opgebouwd rapport dat voor de klant makkelijk is te lezen. Bovendien is het inhoudelijk sterk onderbouwd.”

DCF-Methode

Vennoot René Scholten van Holl & Gort, het Enschedese kantoor dat dit jaar honderd jaar bestaat, onderschrijft dat. “De professionele uit­straling maakt meteen een verschil, ook aan de onderhandelingstafel. De waardering is indicatief, maar wel op basis van de DCF­-methode, de meest gebruikte manier in de Europese Unie om mkb­-bedrijven te waarderen. Dat maakt het voor mkb­ondernemers laagdrempelig toegankelijk: lang niet iedereen heeft een register valuator nodig. Net zoals dat niet iedereen naar de medisch specialist hoeft als de huisarts het ook kan oplossen.”

Op tijd beginnen

Bij voorkeur zet Scholten de tool dan ook al vroeg in. “Ik ben sparring partner van ondernemers

en begeleid ze vaak vanaf de start tot aan het pensioen. Bij zestigers ga ik dan op tijd in gesprek: wanneer wil je stoppen met werken? Dat is vaak al een jaar of vijf voor de daadwerkelijke verkoop. Maar er zijn ook ondernemers van veertig die een succesvol bedrijf hebben opgebouwd en het willen verkopen om weer iets nieuws te beginnen. Dan helpt de waarderingstool als nulmeting.

We kijken naar wat nu de indicatieve waarde is en hoe we die nog verder kunnen optimaliseren:

het bedrijf verkoopklaar maken.”

Overnamecijfers

De Vos vindt het handig dat de tool van ValuePartner niet alleen de indicatieve waarde van de onderneming berekent, maar die ook kan plaatsen in de context. “Het is een uitkomst dat het bedrijf achter de tool, Brookz, beschikt over veel actuele cijfers over de overnamemarkt. Daarin zijn ze toonaangevend: ze publiceren bijvoorbeeld ook de halfjaarlijkse Overname­monitor, met cijfers over bedrijfsoverdrachten van het mkb. Ze kijken daarbij branchespecifiek. Dat je de marktwaarde kunt meenemen, zorgt voor een extra onderbouwing van je waardering: je kijkt niet alleen naar de theoretische waarde.”

Comfort

Een ander voordeel is dat de gebruiker hand­matig kan ingrijpen op bepaalde parameters. “ValuePartner maakt een prognose op basis van de ingevoerde cijfers van het verleden en houdt standaardpercentages aan voor bijvoorbeeld de groei in de toekomst”, vertelt De Vos. Maar stel dat in het klantgesprek met bijvoorbeeld een apotheker blijkt dat ze voortaan op zaterdag dicht­ of juist opengaan, dan kan dat effect hebben op de prognose dat je graag wilt mee­nemen in de waardering. Dat geeft veel comfort.”

Tweede huis

Voor Scholten was het gaan werken met de tool zelfs aanleiding om zijn kennis over bedrijfswaar­deringen op te frissen. “Ik heb een masterclass gevolgd aan de TIAS Business School om me er nog meer in te bekwamen. Als er vragen komen van een verkopende of kopende partij, kan ik die beter beantwoorden. Bovenal vind ik dat je de waarderingsmethode moet kunnen doorgronden, zodat je weet aan welke knoppen te draaien. De gegevens die je invoert, kunnen grote impact hebben op de waarde die er uitkomt. Dat luistert nauw. Het kan voor de ondernemer het verschil maken van wel of geen tweede huis in Frankrijk.”

Betere onderhandeling

Een zo’n “knop” is de toegepaste disconterings­ voet. Jeroen de Vos: “Normaal is de stap van het vertalen van toekomstige winst naar de waarde van vandaag altijd een punt van discussie. Bij een risicovol bedrijf komen er veel opslagen bij, terwijl een vrij risicoloze onderneming in een rustige markt, die niet conjunctuurgevoelig is, daar minder last van heeft. Maar hoe bepaal je dat? Dat was voorheen een beetje nattevingerwerk.

Maar het pakket neemt naast de marktwaarde ook data mee van de drie grootbanken en het CBS. Dat maakt je waardering veel objectiever, en dat geeft de verkoper weer een betere onder­ handelingspositie.”

Meer dan cijfers

Tot slot merkt René Scholten dat de waarde­ ringstool een bredere toepassing kent. “Het gebruik voor een bedrijfsoverdracht ligt voor de hand, maar ValuePartner is ook een uitkomst als je bij een maatschap waar vennoten in­ en uit­ treden de waarde van de goodwill wilt berekenen. En vaak merk ik dat het gesprek met een onder­ nemer ook kan zorgen voor nieuw werkplezier. Bijvoorbeeld als een klant ziet dat hij meer kan halen uit een bedrijfsoverdracht door ervoor te zorgen dat de onderneming minder afhankelijk is van de inbreng van de eigenaar, dat de interne organisatie op orde is en de financiën goed zijn ingeregeld. Het gesprek over waardering gaat over meer dan alleen de cijfers.”

Deze bijdrage komt uit de eerste editie van het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in mei 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2024-fusies-en-overnames. Beluister ook onze podcast AV on Air over dit onderwerp.