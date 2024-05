Fusies en overnames | Sprinkhanen

Er wordt veel gezegd en geschreven over de komst van private equitypartijen in de accountancybranche. Ook wij kunnen – en willen – er in dit magazine niet omheen.

Private equity (PE) wordt regelmatig verge­ leken met een sprinkhanenplaag. Sprink­hanen komen, vreten hele akkers leeg en vertrekken, zonder rekening te houden met de langetermijnbehoeften van het eco­ systeem. PE­-partijen zijn er volgens critici alleen maar op gericht snelle winsten te behalen op korte termijn, zonder te inves­teren in langetermijngroei of stabiliteit van het bedrijf. Jan Louis Burggraaf heeft meer dan dertig jaar ervaring in de (inter)nationale fusie­ en overname wereld en heeft veel deals geslo­ten waarbij private equity was betrokken. Hij vindt het niet juist PE sprinkhanen te noemen, ze hebben namelijk een nuttige rol in het economische proces, zegt hij in het interview op pagina 28. Maar hij betwijfelt of PE­-partijen altijd goed doordenken waar accountantskantoren atypisch zijn ten opzichte van “normale” bedrijven.

Dat onderwerp komt ook aan de orde in het artikel op pagina 46, waar de aanwezigheid van PE in de verzekeringsbranche wordt besproken. PE deed daar eerder zijn entree dan in de accountancy. De ervaringen in de verzekeringsbranche leren dat de opmars van private equity ook mogelijkheden biedt om te groeien als kleiner kantoor, mits je de juiste keuzes maakt.

Maar hoe maak je de juiste keuze? En hoe voorkom je problemen bij de integratie? Volgens Noortje de Rooij en Tanja Schreurs doe je dat door je blik in het voortraject al te verbreden. In hun artikel op pagina 18 benoemen ze vijf aandachtspunten die zorgen voor een duurzaam succesvolle integratie.

Kortom, er valt genoeg interessants te lezen in dit magazine. Nog een laatste tip: luister ook eens naar de aflevering van onze podcast AV on AIr over het onderwerp fusies en overnames. Je kunt de podcast beluisteren op Spotify.

Ik wens jullie veel lees­ én luisterplezier.

