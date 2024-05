Recordbedrag aan investeringen door bedrijven met WBSO-steun

Nederlandse bedrijven hebben in 2023 voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) met steun vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) daar in geïnvesteerd. Dat staat in het jaarverslag dat minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft gepubliceerd.

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten en andere noodzakelijke uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Uit het jaarverslag Focus op research & development, WBSO in 2023 blijkt dat het bedrag aan innovatieprojecten bestaat voor € 5 miljard aan loonkosten en € 3,7 miljard aan niet-loonkosten. De € 8,7 miljard is een stijging van bijna € 500 miljoen ten opzichte van de vorige recordscore in 2022 en is € 1 miljard of meer hoger dan in 2019, 2020 en 2021. Populaire technologieën in 2023 waren kunstmatige intelligentie (AI), energiematerialen, waterstof, halfgeleiders en quantum.

Aantal ondersteunde fulltime banen stijgt weer

Met het werk waar bedrijven WBSO voor ontvingen, zijn bijna 94.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen (fulltime banen) gemoeid, een stijging van bijna 900 arbeidsplaatsen ten opzichte van 2022. Van de iets minder dan 20.000 bedrijven die in 2023 gebruikmaakten van de WBSO behoort 97% tot het mkb. De meeste bedrijven zijn gevestigd in de regio Groot-Amsterdam (meer dan 1.900), gevolgd door Zuidoost-Noord-Brabant en Utrecht.



De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de WBSO-regeling namens het ministerie van EZK uit. Praktijkvoorbeelden en informatie zijn te vinden in het WBSO-jaarverslag.