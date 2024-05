Kabinet ziet geen aanleiding voor verdere aanpassing onbelaste reiskostenvergoeding

In opdracht van het ministerie van Financiën is de onbelaste reiskostenvergoeding door twee onderzoeksbureaus geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de kabinetsreactie op het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt door de onderzoekers als doeltreffend en waarschijnlijk doelmatig beoordeeld, schrijft Van Rij. Op basis van deze conclusies en de overige bevindingen van de onderzoekers ziet het kabinet op dit moment geen aanleiding om de onbelaste reiskostenvergoeding aan te passen, anders dan de extra verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per kilometer met ingang van 2024.

Deze verhoging, wettelijk geregeld in het Belastingplan 2024, was al eerder opgenomen in het coalitieakkoord. Door de verhoging van het maximale bedrag dat onbelast vergoed kan worden, beoogt het kabinet werkgevers te stimuleren een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken. Hierdoor zal de vergoeding in iets meer gevallen waarin belastingplichtigen reiskosten maken kostendekkend zijn.

Aanbevelingen onderzoekers

De onderzoekers doen in hun rapport vijf aanbevelingen. Het kabinet neemt deze aanbevelingen ter harte, schrijft de staatssecretaris. Het gaat om:

Definieer duidelijke (SMART) doelstellingen voor de onbelaste reiskostenvergoeding.

Zorg voor een periodieke evaluatie van de hoogte van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding.

Onderzoek de mogelijkheden om de administratieve lasten van de combinatie van onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding te verminderen.

Houd oog voor de aansluiting van de regeling bij nieuwe mobiliteitsvormen.

Vergroot het inzicht in het gedrag van werkgevers in reactie op wijzigingen in de onbelaste reiskostenvergoeding.

De Kamerbrief is hier te vinden.