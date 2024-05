Het belang van een AI First-strategie in accountancy

AI is de toekomst – het helpt je efficiënter werken, neemt herhalende taken uit handen en voorkomt menselijke fouten. Dát je eraan moet beginnen, staat dus als een paal boven water. Maar hoe je dat dan doet? Dat blijkt in de praktijk vaak nog best lastig.

Daarom spraken we Martijn Mondria, oprichter en directeur van CUMLAUDE.AI. “We gaan het AI-tijdperk in en met CUMLAUDE.AI help ik accountants om interne processen te transformeren en AI-gedreven te maken, zodat ze niet achterlopen op de concurrenten die al wel AI gebruiken.”

AI-tijdperk

In het tijdperk van AI staan alle banen op een continuüm. Mondria legt uit: “Dat continuüm gaat van volledig vervangbare banen tot banen die totaal niet over te nemen zijn. De meeste banen in de accountancy vallen in het midden van dat spectrum. Dat betekent dat grote onderdelen vervangen worden door AI, maar niet álles is vervangbaar. Kortom: accountants moeten gaan samenwerken met AI en nadenken over hun rol in het AI-tijdperk.”

Niets doen is geen optie

De confrontatie met de AI-ontwikkelingen kun je als accountant niet meer uit de weg. “Je moet iets vinden van die ontwikkelingen, dit vertalen naar doelstellingen en vervolgens implementeren in je processen. Doe je dat niet, dan word je uiteindelijk uitgerangeerd, daarom is niets doen met AI geen optie meer. Als je niet meegaat, dan loop je achter op je concurrenten en worden je diensten te duur.”

AI in de accountancy

Maar hoe ga je aan de slag met AI? Hij vertelt: “AI heeft een gigantische impact op hoe processen eruitzien en hoe mensen in die processen werken. In de accountancy zijn er allerlei processen die AI automatiseert, zoals het controleren van jaarrekeningen. Je wil die hoofdprocessen opsplitsen tot op detail-niveau, zodat je elke activiteit in kaart hebt. Vanuit daar ga je kijken naar welke handelingen AI overneemt en welke tool hierbij past.”

