Werkgevers vergoeden meer dan drie keer zo vaak fietskilometers als vorig jaar

Er is een toename van 226 procent te zien in het aantal kilometervergoedingen dat fietsers van hun werkgever krijgen. Dit komt doordat werknemers steeds vaker fietsen naar hun werk en daardoor minder gebruikmaken van de auto en het openbaar vervoer, waardoor werkgevers tot wel 50 procent op kosten kunnen besparen. Dat blijkt uit onderzoek van mobiliteitsspecialist Shuttel onder meer dan 125 werkgevers.

Besparing

Als medewerkers het openbaar vervoer inruilen voor de fiets, levert dit bedrijven een directe besparing op. De vergoeding voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen kan oplopen tot 34 cent per kilometer. Dit is het geval wanneer de werknemer een relatief korte afstand naar werk aflegt met het OV, omdat organisaties hierdoor met hoge opstartkosten kampen. Werknemers die naar hun werk fietsen krijgen een onbelaste maximale vergoeding van 23 cent per gefietste kilometer.

Organisaties die werknemers laten overstappen van de metro, tram of bus naar de fiets binnen een niet al te grote straal van de werkgever, kunnen tot 32 procent aan kosten besparen. “De fiets is een uitstekend alternatief voor werknemers die relatief dicht bij hun werk wonen”, concludeert directeur bij Shuttel Klaas Pieter Roemeling.“Mocht je het fietsen naar werk nog aantrekkelijker willen maken, dan kun je altijd nog een hogere vergoeding aanbieden.”

OV blijft steken

Het fietsgebruik laat de grootste stijging zien (+226%), gevolgd door de auto (+9%). Hoewel het aantal treinreizen in absolute aantallen is gestegen, heeft het aandeel treinreizen ten opzichte van andere vervoersvormen een daling van 24% ondergaan. “Ondanks de geringe groei in het openbaar vervoergebruik, bevestigt de groei van het fietsgebruik de algemene verschuiving naar duurzame mobiliteit”, aldus Roemeling.

Roemeling ziet dit ook terug in de praktijk: “Steeds meer werkgevers bieden bijvoorbeeld leasefietsen aan. Ook komt het elektrificeren van wagenparken vaker voor. Allemaal positieve ontwikkelingen die laten zien dat bedrijven actief met duurzaamheid bezig zijn.”