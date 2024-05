Personalia | Michiel Dorenbos International Tax Director bij RSM

Met ingang van 1 juni versterkt Michiel Dorenbos als International Tax Director de btw-praktijk van RSM in Amsterdam. Dorenbos heeft ruim 20 jaar ervaring bij onder meer Big4 en als btw-specialist in het bedrijfsleven.

Bij RSM gaat Dorenbos zich onder andere richten op nationale en internationale btw-advisering op het gebied van supply chain, btw-risicobeheersing en -optimalisatie, fiscale ondersteuning bij fusies en overnames, Tax Control Framework en andere btw-ontwikkelingen, zoals ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA) en complianceprocessen.

Marco Jansze en Richard de Grave, beiden actief in een leidende rol bij RSM in Amsterdam, zijn blij met de komst van Michiel. Jansze: “Michiel is een energieke, betrokken en ervaren hands-on btw-specialist met een brede kennis van btw bij nationale en internationale vraagstukken.” De Grave vult aan: “De combinatie van zijn theoretische en praktische btw-achtergrond en (project)managementvaardigheden stelt hem in staat om op een heldere manier te communiceren over complexe btw-zaken en een pragmatische en efficiënte aanpak toe te passen. Hij past daardoor perfect bij de RSM-familie!”

Michiel Dorenbos over zijn overstap naar RSM: “Bij RSM zie ik een sterke focus op klantgerichtheid en samenwerking, wat mij bijzonder aanspreekt. Mijn doel op het gebied van btw is om te voldoen aan de behoeften van alle belanghebbenden; voldoen aan andermans verwachtingen is wat mij motiveert om te allen tijde kwaliteit te leveren. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het succes en de verdere groei van RSM door mijn expertise en ervaring in te zetten.”

