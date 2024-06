Qconcepts haalt Zweedse investeerder aan boord

Qconcepts is de nummer 33 in de AV-top 50 en goed voor een 13e plek in de Assurance-top 30. IK Partners wordt grootaandeelhouder. Het gaat om ‘een kleine economische meerderheid’, die tussen de 50 en 60% ligt. Juridisch gezien houden de accountants wel de meerderheid als het gaat om de stem in het beleid. De acht partners hebben het leeuwendeel van de overige aandelen in handen, medewerkers krijgen een certificaat en de mogelijkheid aandelen bij te kopen. Qconcepts was in 2021 nog de snelste groeier onder de kleinere accountantskantoren met een plus van 53% en boekte volgens medeoprichter Cor Pijnenburg vorig jaar zo’n 20% groei tot een omzet van 26 miljoen euro.

Bekend met Nederland

Investeren in accountantskantoren is IK Partners niet vreemd: in Zweden nam het zes jaar terug de mkb-accountants- en adviesdochter van PwC over en de mkb-adviesdochter van KPMG. Vorig jaar werden in Noorwegen twee accountantskantoren overgenomen. In Nederland heeft IK al meer belangen, zoals in een snackfabriek, in verzuimdienstverlener Acure en in verzekeringsbedrijf Yellow Hive. Dat laatste bedrijf, in 2011 begonnen als You Sure, groeide aan de hand van investeerder Synergia richting de top 20 van intermediairbedrijven en bereikte vanaf 2021 met IK en nog meer overnames de zevende positie.

Geen overnames, maar investeren

Maar veel overnames doen is niet het doel van Qconcepts: het geld van IK wordt allereerst ingezet voor HR, om mensen te kunnen aantrekken. En te behouden: medewerkers ontvangen verspreid over twee jaar een bonus die kan oplopen tot vijf maandsalarissen. Daarnaast ziet Pijnenburg ‘op termijn’ mogelijkheden om een vestiging te openen in het buitenland.

