1,9 miljard minder verzuimkosten in 2023, maar langdurig verzuim onder jongeren blijft stijgen

Het ziekteverzuim heeft bedrijven en organisaties in 2023 ruim 23 miljard gekost, dat is 1,9 miljard minder in vergelijking met het jaar ervoor. Wel blijft het aandeel psychisch verzuim stijgen en ook stijgt het langdurig verzuim onder jongeren.

Dit staat in het Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid van Nationale-Nederlanden. Uit deze en ook de laatste cijfers van het CBS, UWV en TNO komt naar voren dat het verzuimpercentage in 2023 is gedaald naar 5,3 procent. Daarentegen is het aandeel psychisch verzuim juist gestegen: van 7,6 procent in 2022 naar 8,3 procent in 2023. Ruim veertig procent van de werkgevers ziet psychische klachten als hoofdoorzaak van langdurig verzuim, een vijfde van hen verwacht bovendien een toename.

Kwart jongeren ervaart burnoutklachten

Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden: “Hoewel we een dalende trend zien in het totale ziekteverzuim, moeten we met name de jongere werknemersgoed in de gaten blijven houden. Want ondanks het lagere totale ziekteverzuim, zien we een zorgwekkende stijging in het langdurig ziekteverzuim. Bij mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar zien we dat het aantal 42e weekmeldingen toegenomen is met bijna 5 procent. Van deze jongeren ervaart 25,8 procent burn-outklachten. Uit onderzoek van TNO blijkt dat deze werknemers stress ervaren door prestatiedruk, sociale druk, financiële onzekerheid en soms ook al mantelzorg. Het aantal mensen dat vervolgens een beroep doet op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij langdurig verzuim (langer dan 104 weken) is in 2023 gestegen met 11.030 naar 84.552.”

Bron: Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid, Nationale Nederlanden

Lichte daling in verzuimduur

Hoewel het algehele verzuimpercentage 2023 (5,3 procent) licht is gedaald ten opzichte van 2022 (5,6 procent) , blijft dit hoger dan voor de coronaperiode (4,4 procent in 2019). Opnieuw is het verzuim het hoogst in de sectoren gezondheid (7,4 procent) en vervoer en opslag (6,3 procent). Na een jarenlange stijging, daalde in 2023 de gemiddelde verzuimduur in Nederland voor het eerst met 0,8 werkdagen naar gemiddeld 8,2 werkdagen. Dit is rond het niveau van 2021, maar nog steeds hoger dan voor de coronaperiode in 2019 (7,8 werkdagen).

Bron: Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid, Nationale Nederlanden

Steeds vaker doorwerken bij ziekte

Zoals elk jaar zijn griep en verkoudheid de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim. Maar het aantal ziekmeldingen als gevolg daarvan is in 2023 gedaald naar 61,1 procent in vergelijking met 65 procent in 2022. Hier gaat het voornamelijk om kortdurend verzuim. Onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de werknemers doorwerkt als ze griep hebben (55 procent). Als ze thuis kunnen werken is dit zelfs 69 procent. Twee derde van de werknemers (64 procent) meldt zich niet ziek als ze verhoging of koorts hebben. Werknemers geven aan dat dit komt door de drukte op werk, maar ook door de verwachting van hun leidinggevende of hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel om door te werken. Deze druk wordt vooral ervaren onder startende werknemers jonger dan 35 jaar (41 procent) en fulltime werkende jonge ouders (41 procent).

Bron: Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid, Nationale Nederlanden

Christiaan Vinkers, klinisch hoogleraar Stress en Veerkracht – Amsterdam UMC: “Meer thuiswerken heeft voordelen, maar soms is de worsteling van werknemers daardoor minder zichtbaar. De druk die jongeren ervaren kan meer risico geven op stressklachten, en dus zorgen voor meer en langere uitval door mentale klachten. Het gesprek hierover voeren is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werknemer als werkgever. Werkgevers moeten hier echt nog alerter op zijn om te veel stress te voorkomen, in plaats van in actie te komen als iemand al ziek thuis zit.”

Betere preventie werkgevers

Om de trend van stijgend langdurig verzuim tegen te gaan, is het volgens Schings belangrijk dat werkgevers meer doen dan alleen het erkennen van het probleem. Zo waarderen werknemers een actief beleid op preventie van psychisch verzuim en structurele ondersteuning en Schings benadrukt het belang van een versterkte inzet op deze gebieden: “Juist door de dialoog aan te gaan en een preventiebeleid te implementeren, kunnen werkgevers bijdragen aan het welzijn van alle werknemers. Dit zal niet alleen de gezondheid en het geluk van werknemers verbeteren, maar leidt ook tot significante kostenbesparingen op de lange termijn.”