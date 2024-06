Bedrijven investeren 2 miljard meer in milieu-investeringen met belastingvoordeel in 2023

Bedrijven investeerden in 2023 twee miljard euro meer in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel dan in 2022. Namelijk 5,8 miljard euro ten opzichte van 3,9 miljard euro in dat jaar daarvoor.

Uit de cijfers van het jaarverslag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat ondernemers 12.757 aanvragen indienden voor de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil), een stijging van veertien procent ten opzichte 2022. In dat jaar dienden ondernemers namelijk 11.585 aanvragen in.

Bron: RVO

Bij € 5,8 miljard aan investeringen is het belastingvoordeel (netto fiscale voordeel) voor ondernemers € 329 miljoen. Al valt het definitieve belastingvoordeel naar verwachting lager uit omdat nog niet alle aanvragen van 2023 zijn beoordeeld.

Er is volgens de RVO meer aangevraagd dan het MIA\Vamil-budget toelaat, maar dit kan worden opgevangen omdat er over meerdere jaren reserve was ingebouwd. In januari 2023 werd de MIA nog verhoogd en afgelopen najaar werd besloten om de MIA-budgetten nog minstens twee jaar door te laten lopen. Voor 2024 worden er mogelijk maatregelen genomen om budgetoverschrijding te voorkomen.

Bron: RVO

Investeren in gebouwen en circulaire woningen blijkt populair

In 2023 komt het totale investeringsbedrag van bedrijven voor de gebouwde omgeving uit op € 3,5 miljard, een verdubbeling vergeleken met 2022.

Ondernemers investeerden meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen te besparen. In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven duidelijk minder dan het jaar ervoor.

Bron: RVO

Bron: RVO

Meer investeringen in duurzaam verkeer en vervoer

Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn vorig jaar met ruim een derde toegenomen naar € 1,3 miljard. Een groot deel hiervan is voor elektrisch vervoer (bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en mobiele werktuigen). Van het totaal aantal aanvragen vallen rond de zeventig procent van de investeringen onder bedrijfsmiddelen op het gebied van mobiliteit.

Bron: RVO

Investeringen landbouw blijven belangrijk

Ook investeringen in duurzame landbouw blijven met 2.400 aanvragen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen van bedrijven. In totaal gaat het om ongeveer € 0,5 miljard aan investeringen. Het meest investeerden bedrijven in Groen Label Kassen.

Bron: RVO

Klik hier voor alle jaarcijfers van MIA/Vamil 2023.