Trend: 4 dagen werken, 5 dagen betaald

Woensdag maakte softwarebedrijf Afas uit Leusden bekend dat het volgend jaar een 4-daagse werkweek invoert. Medewerkers krijgen wel vijf dagen uitbetaald. Het gaat om een proef die in eerste instantie een jaar loopt.

Ratrace

Volgens Afas is de wereld in ‘een ratrace’ beland, om telkens meer te doen in minder tijd. Het softwarebedrijf is daar zelf een voorbeeld van. Bij de oprichting, een kleine dertig jaar geleden, was de omzet per medewerker 60.000 euro, vorig jaar was die uit op 450.000 euro. Tegelijkertijd is er minder tijd voor zaken ‘waar het écht om gaat in het leven’, zo citeert NRC uit een schrijven van Afas aan het personeel.

Accountantskantoor

Accountantskantoor NXT LVL uit Twello kent niet anders dan een 4-daagse werkweek. Toen Marco Rooks 3,5 jaar geleden zijn kantoor begon, gaf hij zijn medewerkers verplicht een dag per week vrijaf. De werkgever betaalt. In NRC doet Rooks zijn verhaal. Hij wil dat medewerkers de kans hebben zich buiten werk te ontwikkelen. ‘Dat kan door lesgeven, een commissariaat, op creatieve manieren bezig zijn.’

Dagje Netflixen?

Bijzonder is dat Rooks zijn medewerkers alle vrijheid geeft de vrije dag naar eigen goeddunken in te vullen. Afas spreekt daarentegen van een ‘ontwikkelingsdag’. De gedachte erachter is dat werknemers hun vrijdag besteden aan bezigheden die goed zijn voor zichzelf of de wereld: een oude hobby oppakken, een extra dag met de kinderen, mantelzorgen, vrijwilligerswerk. De ‘hele dag Netflixen’ of een betaalde baan erbij zoeken ‘heeft dus niet onze voorkeur’, aldus het bedrijf.

Veel experimenten

In het buitenland is al meer ervaring opgedaan met de betaalde vrije dag dan in Nederland. In Duitsland loopt sinds dit voorjaar een proef bij 45 bedrijven, Portugal begon eind vorig jaar aan eenzelfde experiment bij 41 bedrijven en in het Verenigd Koninkrijk voerden 61 bedrijven in juni 2022 voor een halfjaar de vierdaagse werkweek in. De conclusie was na zes maanden: onder de 2.900 werknemers nam het aantal stress- en burn-outklachten flink af. Ook oordeelden veel deelnemers dat ze hun werk beter konden combineren met taken thuis.

Productiever

Werknemers zijn dus erg tevreden over de 4-daagse werkweek, maar werkgevers ook. Bedrijven die ermee experimenteren zeggen dat de omzet stijgt (in Engeland nam de omzet tijdens de proefperiode gemiddeld met 34 procent toe). De bedrijven verklaren dit uit het feit dat medewerkers beter in hun vel zitten, maar ook productiever zijn omdat zij veel minder privézaken op kantoor regelen dan in het verleden. Ook het personeelsverloop daalt (in Engeland met 57 procent). In Engeland liep de proef na meer dan een jaar bij 90 procent van de deelnemende bedrijven nog steeds. De helft heeft besloten de vierdaagse werkweek permanent in te voeren, zo weet NRC te melden.

Ander verdienmodel

Een voorwaarde voor het succes lijkt dat iedereen tegelijk een vrije dag moet hebben. Het bedrijf dient echt gesloten te zijn, met uitzondering van onderdelen die altijd bereikbaar moeten zijn. Accountantskantoor NXT LVL is vrijdags gesloten. Rooks is nog steeds enthousiast over de keuze voor een 4-daagse werkweek. Sterker nog, het heeft zelfs geleid tot een ander verdienmodel. In plaats van ‘uurtje-factuurtje’ rekent hij nu vaste tarieven.

Bron: NRC