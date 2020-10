BDO’er maakt collega’s helemaal zen

Registeraccountant Arjan Bosman werkt voor het Bureau Vaktechniek (BVT) van de afdeling Audit & Assurance van BDO. Naast zijn gewone werk leert hij collega’s hoe ze hun hoofd helemaal leeg kunnen maken met meditatie.

Ademhaling

Bosman werkt 9 jaar bij BDO. Nadat hij eerder, in het kader van persoonlijke ontwikkeling, met zenmeditatie in aanraking was gekomen, begon hij vier jaar geleden met een opleiding tot zen-leraar. Op de website van BDO legt hij uit: ‘Bij zen-meditatie maak je als het ware je hoofd leeg door het tellen van je ademhaling. Door een rustmoment te creëren, komen allerlei gedachtes en emoties bij je op. Deze laat je vervolgens zonder te oordelen ook weer gaan door met je aandacht terug te gaan naar je ademhaling. Deze mentale fitness resulteert in je dagelijks leven tot meer aandacht voor wat er met jezelf en om je heen gebeurt. Wanneer ik stress ervaar of mijn hoofd vol zit waardoor ik minder productief ben, ben ik mij hier veel sneller van bewust. Daardoor kan ik er via zen-oefeningen meteen iets aan doen. In onze gehaaste maatschappij vergeet je gemakkelijk om tijd voor jezelf te nemen en dat is júist zo belangrijk. Maar ook eenvoudig: zo’n meditatief momentje kan al in de rij bij de kassa van de supermarkt. Hoewel het in het begin onwennig kan voelen om even helemaal niets te doen dan je ademhaling te tellen, ben ik ervan overtuigd dat iedereen het kan en er profijt van heeft. Voor je productiviteit, maar ook voor je eigen rust en bewustwording.’

Meditatietrainingen

Bosman geeft ook collega’s les met de training ‘Topprestaties leveren met zen’. Bosman: ‘BDO biedt ervaren professionals de ruimte om keuzes te maken uit een zeer breed pallet van werkzaamheden en specialismen. We worden ondersteund met een mooi opleidingsprogramma, waarbij ook aandacht is voor verdere persoonlijke ontwikkeling. De meditatietrainingen zijn een prachtig voorbeeld van de manier waarop BDO persoonlijke ontwikkeling en talentmanagement faciliteert die zeker ook kunnen bijdragen aan het realiseren van een goede work-life balance.’ Naast zijn meditatietraining werkt Bosman ook nog gewoon als register-accountant. Hij combineert het uitvoeren van controleopdrachten met een ondersteunende vaktechnische rol.

Lees hier zijn hele verhaal.