Werkdruk omlaag – efficiëntie én innovatie omhoog!

De accountancysector kent perioden van hoge werkdruk, met name rond fiscale deadlines. Deze ‘busy seasons’ kunnen leiden tot stress, overwerken en een verstoorde werk-privébalans. Gelukkig zijn er concrete stappen te nemen om deze piekdrukte te verminderen en de efficiëntie te verhogen. Lees: Overwerken voor eens en altijd een halt toe te roepen.

Automatische verwerking van bonnen en facturen

Een van de meest effectieve manieren om de werkdruk te verlagen en processen efficiënter te maken, is de implementatie van geautomatiseerde boekhoudsoftware. Daarmee laat je bonnen en facturen automatisch verwerken, wat je aanzienlijk veel tijd bespaart.

Kies een strategische timing als je overstapt

De overstap naar een nieuwe boekhoudsoftware kan in principe het hele jaar door. Toch is de timing essentieel. Wil je de impact op medewerkers en klanten beperken? Kies dan voor een periode waarin de werkdruk relatief laag is.

Een digitale aanlevering

Een tijdige en digitale aanlevering van administratie door klanten is van groot belang voor een efficiënte bedrijfsvoering. Dit zorgt er namelijk voor dat je niet al die documenten op één moment ontvangt – en dat voorkomt piekdrukte.

Het is soms een uitdaging om klanten te overtuigen van de voordelen van digitale processen. Een effectieve aanpak is het stellen van duidelijke deadlines en het benadrukken van de voordelen voor de klanten zelf. Denk hierbij aan:

Real-time inzicht in hun financiële situatie

Betere controle en planning van hun bedrijf

Minder last-minute stress

Een goede onboarding en het communiceren van deze voordelen, zoals Bamboek-accountant Thomas Welcker aangeeft, motiveert klanten en leidt tot een consistentere aanlevering van documenten, wat de piekdrukte gedurende het jaar vermindert.

Continue innovatie tegen een te hoge werkdruk

Stilstaan is achteruitgang, zeker in een snel veranderende sector als de accountancy. De noodzaak om continu te innoveren en te digitaliseren is een van de belangrijkste zaken. Daarom moet je als accountantskantoor altijd op zoek gaan naar een software partner die voorop loopt qua innovatie. Juist omdat deze innovatie jou gaat helpen met het voorkomen van piekdrukte, het verbeteren van de kwaliteit van je administraties en het optimaliseren van je interne processen.