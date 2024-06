“Of je nu een klein of groot kantoor hebt, je kunt niet meer om een CRM-systeem heen”

In 2007 werd Kieviet Administratie & Advies opgericht, een vooruitstrevend kantoor dat zich richt op mkb-klanten in de regio van de Zuid-Hollandse Eilanden en Zeeland. Het team is, mede door een recente overname, uitgegroeid naar 22 medewerkers. Met een sterk geloof in vooruitgang, “stilstaan is achteruitgang”, vertelt eigenaar Cor Kieviet over de bepalende rol die Radar360 speelt binnen de dagelijkse operatie van zijn kantoor.

Al 15 jaar tevreden gebruiker van Radar360

“Toen we begonnen met Radar, 15 jaar geleden, waren we nog relatief klein. Een CRM-systeem was een hele stap voor die tijd. Radar360 werd voor urenregistratie en facturatie gebruikt. In de loop van de tijd zijn we van steeds meer functionaliteiten gebruik gaan maken,” zegt Kievit.

Overzicht van totale workflow

“Onze workflow en documentenopslag is met Radar360 letterlijk 360 graden. Je hebt een totaalbeeld over je klant, welke documenten bij welke klant horen, welke werkzaamheden er zijn geweest en welke taken er nog openstaan. Wat mij betreft is dit een must voor ieder relevant kantoor.

Wanneer je je workflow allemaal in Excel bijhoudt, is dat ontzettend foutgevoelig. Met een paar drukken op de knop kan ik nu precies zien wat er nog onderhanden is en wat dat betekent voor onze planning van werkzaamheden.”

Uitbreiding naar een tweede vestiging

Met de recente uitbreiding naar een tweede vestiging kwam de noodzaak voor een geïntegreerde oplossing nog sterker naar voren. “Deze nieuwe vestiging werkte volledig met papieren dossiers en had nog geen CRM,” legt Kievit uit. “De implementatie van de webversie van Radar360 kwam dus als geroepen. Nu kan ik vanaf deze locatie precies zien wat er op de andere vestiging gebeurt.”

Gebruikersgemak

De voordelen van Radar360 zijn aanzienlijk. ”Alles van je klanten is opgeslagen op een centrale plek, altijd toegankelijk en makkelijk te beheren,” zegt hij. Voor hem is het ook belangrijk dat nieuwe medewerkers zonder uitgebreide training met Radar kunnen werken. “Het systeem is zo gebruiksvriendelijk dat een nieuwe collega direct aan de slag kan, alles spreekt voor zich.”

Helpdesk waar je altijd op kunt rekenen

Wat Radar360 echt onderscheidt volgens Kievit, is de service. “De mensen op de helpdesk zijn echte productspecialisten. Ze denken mee en staan open voor alle aanpassingen die nuttig zijn voor ons kantoor. Dit zorgt ervoor dat Radar360 voor ons meer is dan alleen een softwaretool.”

Radar360 zorgt voor flexibiliteit

Hij is voorstander van de beste oplossingen en dat hoeven helemaal geen geïntegreerde oplossingen te zijn. Op de vraag voor wie Radar360 de ideale oplossing is, antwoordt hij: “Of je nu een klein of groot kantoor hebt, je kunt niet meer om een CRM-systeem heen. Daarbij beveel ik kantoren aan verder te kijken dan totaaloplossingen, vanwege de afhankelijkheid die ze creëren. Radar koppelt goed en biedt de vrijheid die nodig is om zo efficiënt mogelijk te functioneren. Het is flexibel in te richten. Net wat jij nodig hebt.”

