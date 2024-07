Bizcuit realiseert boekhoudkoppeling met Volksbank

Zakelijke klanten van de bank kunnen nu automatisch banktransacties afleveren in het boekhoudpakket of aan de boekhouder. ‘Met deze boekhoudkoppeling werken ondernemers efficiënter en is de administratie altijd up-to-date’, beloven beide partijen. Klanten kunnen de boekhoudkoppeling zelf direct aanvragen vanuit de bankomgeving. De koppeling tussen de bankomgeving en het boekhoudpakket verloopt via het Bizcuit-platform. Bizcuit levert diensten die partijen kunnen integreren in hun eigen applicatie.

Beide partijen werken sinds 2021 samen. Zo kunnen ondernemers die bankieren bij SNS de Ondernemersapp van Bizcuit zelf direct aanvragen via ‘Mijn SNS Zakelijk’.