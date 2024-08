Tweede DNB-boete dreigt voor Volksbank

Vorig jaar kreeg de genationaliseerde bank al een aanwijzing van de toezichthouder omdat het antiwitwasbeleid niet aan de eisen voldeed. Als daar niet voldoende maatregelen tegen worden getroffen, volgt een boete.

Risicomanagement in eerdere jaren

Eerder dit jaar klopte DNB opnieuw aan bij de Volksbank, zo meldt de bank in het halfjaarbericht. Ten eerste blijkt de toezichthouder wel degelijk een interne procedure te zijn gestart in verband met de antiwitwastekortkomingen: ‘Inmiddels is DNB het traject om deze boete op te leggen gestart.’ En dat was niet alles: ‘Daarnaast heeft DNB ons in de eerste helft van 2024 geïnformeerd dat, naar aanleiding van een toezichtonderzoek uitgevoerd op verzoek van de ECB naar een beheerste bedrijfsvoering bij de Volksbank, zij eveneens voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen voor vermeende tekortkomingen ten aanzien van het risicomanagement in voorgaande jaren.’ De Volksbank kan niet inschatten wat de financiële impact, ‘welke significant kan zijn’, gaat worden.

Winstdaling door lagere rente

In een toelichting zegt topman Roland Boekhout dat de tekortkomingen bij het risicomanagement ‘meerdere jaren teruggaan in de tijd’. ‘Er zijn dingen gebeurd die niet aan de verwachtingen van de toezichthouder voldeden. We gaan ermee aan de slag.’ De Volksbank zag de nettowinst in het afgelopen halfjaar ten opzichte van een jaar eerder met 7 procent dalen naar 231 miljoen euro. Dat kwam door lagere marges op onder meer spaargeld door de gedaalde rente. De totale baten van de bank zakten met 10 procent tot 661 miljoen euro.