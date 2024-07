EU wil goedkope import uit China aanpakken

Momenteel mogen goederen onder de 150 euro belastingvrij worden geïmporteerd. Volgens de Britse zakenkrant The Financial Times valt nog deze maand een voorstel te verwachten dat die belastingvrije drempel schrapt. De Europese Commissie wil hiermee de enorme import van goedkope Chinese producten indammen. Een van de bronnen van de krant twijfelt echter of de lidstaten hierover wel tot overeenstemming kunnen komen.

2 per huishouden

Volgens de Commissie zijn er vorig jaar ongeveer 2,3 miljard artikelen met een waarde onder de belastingvrije drempel van 150 euro de EU binnengekomen. De import is op jaarbasis meer dan verdubbeld, met in april een piek van 350.000 artikelen. Dit komt neer op gemiddeld bijna twee leveringen per huishouden. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat Nederlanders vorig jaar 8,9 miljoen keer iets kochten bij onlinewinkels een stijging van 38 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De Chinese webshops hanteren over het algemeen lagere prijzen dan westerse concurrenten. Dat kan onder meer doordat de webshops profiteren van Chinese subsidies op postverkeer, die het goedkoper maken om spullen naar Europa te exporteren.

Amazon

Het rapport stelt dat de nieuwe bepalingen zullen gelden voor alle online detailhandelaren van buiten de EU die rechtstreeks naar de Europese consument pakketjes sturen. Daarmee zou onder meer Amazon buiten de nieuwe regels vallen. Het in de VS gevestigde bedrijf maakt immers meestal gebruik van verkopers in Europa. De Amerikaanse webwinkel verkent volgens de FT de mogelijkheden om wel vanuit China te verkopen, om te kunnen concurreren met de prijzen van de Chinese webshop.

Chinese auto’s

Ook zet de Europese Unie de hoge importheffingen voor Chinese elektrische auto’s door. De heffingen, die een eind moeten maken aan oneerlijke concurrentie, gaan op 5 juli in. De strafheffing bedraagt voor een auto van het merk BYD 17,4 procent, 19,9 procent voor een Geely en 37,6 procent voor een SAIC. Voor andere fabrikanten rekent de EU 20,8 procent, maar dat kan bij gebrekkige medewerking 37,6 procent worden. De tarieven liggen iets lager dan eerder aangekondigd.

De heffingen zijn nog wel voorlopig. Ze worden opzijgezet, voor het geval Brussel en Beijing er de komende vier maanden niet uitkomen. Als de commissie oordeelt dat China zijn leven niet betert, worden de maatregelen voor vijf jaar van kracht. Alleen een ruime meerderheid van de EU-landen zou dat kunnen tegenhouden, maar dat lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

Bron: FT / ANP