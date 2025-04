Trump helpt accountants aan werk met zijn importheffingen

Dat verwacht de Amerikaanse site Accounting Today. Die denkt dat de invoering van de hoge importheffingen door Trump de vraag naar accountants en consultants zal aanwakkeren. “Financiële topmannen zijn al bezig met het uitstippelen van scenario’s om te reageren op de tarieven die Trump al voor zijn herverkiezing dreigde op te leggen—en die nu aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven tijdens zijn eerste ambtstermijn.”

Razendsnel schakelen

Volgens Tom Hood van beroepsorganisatie AICPA denken veel CFO’s eraan om de hogere tarieven door te berekenen aan hun klanten, terwijl ongeveer de helft overweegt om ze voor eigen rekening te nemen en kosten te besparen binnen het bedrijf. Uit een enquête onder accountants in business blijkt dat maar een klein deel van de bedrijven (14%) voordelen ziet omdat concurrerende producten duurder worden. Over het algemeen zijn de verwachtingen in het Amerikaanse bedrijfsleven somber. “CFO’s in onze gemeenschap vergelijken dit met de plotselinge disruptie van Covid. Alleen zagen ze deze wel aankomen. Maar het komt er toch op neer dat ze razendsnel moesten overschakelen naar prognoses en toekomstgerichte financiële analyses om hun bedrijven en CEO’s te helpen plannen wat er kan komen. Dat geldt ook voor kantoren die hun klanten adviseren. Zij kunnen worden ingehuurd om de planning uit te voeren als het bedrijf daar intern niet de juiste mensen voor heeft.”

Accountants moeten ervoor zorgen dat klanten voldoen aan de voorwaarden die door de VS én de handelspartners worden opgelegd. “Dat is een complexer tarievensysteem dan de meeste bedrijven tot nu toe hebben meegemaakt, dus naleving is essentieel.”

Analyseren

De big four hameren vooral op voorbereiding en analyse. “Breng de handelsstromen in kaart en analyseer ze. Bekijk de structuur van je toeleveringsketen. Begrijp die goed en voer scenarioanalyses uit op mogelijke wijzigingen daarin. Dat is cruciaal: bedrijven moeten in staat zijn om de vragen te beantwoorden die ze krijgen van hun directie en aandeelhouders. Elke organisatie zit in een andere situatie, maar wij benadrukken steeds: ken je structuur, ken je positie, zorg dat je modellen klaar hebt staan, zodat je voorbereid bent op de komende maanden van onderhandelingen”, aldus een vertegenwoordiger van EY.

Hetzelfde, maar groter en onzekerder

Accountants moeten de extra invoerheffingen verwerken in de kostprijzen en klanten helpen beslissen of ze die kosten doorberekenen aan klanten, terwijl ze ook goed moeten blijven letten op prijsontwikkelingen bij concurrenten en leveranciers. “Het is eigenlijk hetzelfde als bij de boekhouding van andere goederen die je inkoopt,” zegt Hood. “Daar zitten vaak ook belastingen en invoerrechten op, op verschillende niveaus. Het verschil is dat deze heffingen groter kunnen zijn en onzekerder, want we weten nog niet of ze definitief zijn. Dat hangt ook af van hoe andere landen reageren en hoe de markt dit uiteindelijk absorbeert. We gaan een periode van grote onzekerheid in.”

Bron: Accounting Today