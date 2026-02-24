‘Uitspraak importheffingen VS leveren EU weinig op’

De EU wordt volgens Allianz Trade weinig wijzer van de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof, dat een streep zet door de meeste tariefsverhogingen van president Trump.

De kredietverzekeraar berekende wat de consequenties van de uitspraak zijn voor de belangrijkste handelspartners, nog even afgezien van de nieuwe handelstarieven die Trump direct daarna uit zijn mouw schudde.

Het effectieve Amerikaanse tariefsniveau gaat omlaag tot ongeveer 5%, aldus Allianz Trade. De uitspraak verklaart ongeveer 60 miljard dollar aan heffingen ongeldig, samen met de fentanyl-noodtarieven die zijn opgelegd aan China, Mexico en Canada ter waarde van nog eens 40 miljard dollar. De helft van de tarieven van 2025 blijft gewoon van kracht via de zogeheten Section 301 (op bijvoorbeeld industriële machines en elektrische apparatuur) en Section 232 (op staal en aluminium).

Vork

Volgens Johan Geeroms, director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, bedroeg de Amerikaanse tariefstelling voor de EU gemiddeld 13%. “Door de gerechtelijke uitspraak opent zich nu een vork: in het gunstige scenario daalt de gemiddelde tariefsimpact voor de EU naar circa 10%. Dat iseen verlichting van ongeveer 3 procentpunt, maar in het ongunstige scenario kan de druk juist oplopen naar circa 17%, dus 4 procentpunt erbij.”

Geeroms doelt met de vork aan de ene kant op de effecten van de gerechtelijke uitspraak, maar aan de andere kant dreigt Trump Section 122 in te zetten. Dat is een soort noodrem waarmee Trump economie-brede of sectorspecifieke tariefsverhogingen tot maximaal 15% kan doorvoeren voor een beperkte periode van maximaal 150 dagen. Wil hij die maatregel langer laten doorlopen, dan is toestemming van het Congres nodig. Geeroms: “In de huidige omstandigheden is het zeer de vraag tot welke besluit het Congres zal komen.”

Een bijkomende factor is dat het Europees Parlement in reactie de ratificatie van het tariefsakkoord met de VS voorlopig heeft opgeschort. “Hiermee draait het parlement de Europese belofte terug om de resterende tarieven op Amerikaanse industriële goederen naar nul procent te brengen. Ook vraagt de Europese Commissie expliciet om eerst over een nieuwe deal te onderhandelen, nu de politieke en juridische ondergrond onder het oorspronkelijke akkoord is weggevallen.”

Opkomende exporteurs grote winnaars

De tariefverlaging is vooral goed nieuws voor landen als Indonesië (-18 procentpunt), Brazilië (-17 procentpunt), China (-15 procentpunt), Vietnam (-15 procentpunt), Zuid-Afrika, Turkije en India. “De grootste winnaars op het gebied van tarieven onder een Section 122-regime met sectorvrijstellingen bevinden zich eveneens onder de opkomende exporteurs met een hoge blootstelling, aangevoerd door Brazilië (-17 procentpunt) en China. Ontwikkelde markten zien daarentegen een beperktere verlichting (EU en VK -3 procentpunt en Japan -1 procentpunt), terwijl een handvol partners zoals Saoedi-Arabië en Mexico te maken krijgt met marginale tariefverhogingen (+2 procentpunt).”

Volgens Geeroms gaat de nieuwe onzekerheid weer de bevoorradingsketens verstoren. “We denken dat versnelde voorraadvorming zich zal voordoen bij onder meer autofabrikanten, producenten van huishoudapparatuur, detailhandel en de chemiesector.” Voor de VS kan de uitspraak een tegenvaller van naar schatting 120 miljard dollar betekenen voor de begroting.