Open banking belangrijkste trend in boekhoudsoftware

Met name de commerciële bankkoppeling en PSD2-koppeling is wat leveranciers van boekhoudsoftware nu bezighoudt. Op ruime afstand volgt artificial intelligence (AI), elektronisch factureren en referentie grootboekschema (RGS).

De automatische koppeling tussen banken en boekhoudsoftware bestaat al meer dan 10 jaar. Menig administrateur kijkt er niet meer van op als bankmutaties automatisch terechtkomen in de boekhouding, in plaats van bestanden handmatig up- en downloaden. Dit heet de “commerciële bankkoppeling”, omdat rekeninghouders hiervoor moeten betalen aan betreffende banken.

De komst van Payment Service Directive 2 (PSD2), een EU-Richtlijn voor betalingsdiensten, heeft voor een stroomversnelling gezorgd als het gaat om automatische bankkoppelingen. En dan met name voor leveranciers en gebruikers van boekhoudsoftware die door het monopolie van de grootboekbanken in Nederland niet eerder konden beschikken over een automatische bankkoppeling.

Onderdeel van PSD2 is “Access to the Account” (XS2A). XS2A stelt derde partijen (rekeninginformatiediensten) in staat toegang te krijgen tot betalingsinformatie m.b.t. bankrekeningen. Voordeel voor leveranciers van boekhoudsoftware is dat zij, via (bank)onafhankelijke service providers (of zelf!) met een PSD2 vergunning, over (vele) automatische bankkoppelingen kunnen beschikken. Zonder overigens per bank een aparte koppeling te hoeven realiseren. We noemen dit “PSD2-koppeling”. Conform PSD2 zijn banken verplicht mee te werken aan een automatische koppeling. In plaats van een handvol banken in Nederland hebben we het dan, Europees gezien, over meer dan 1.000 banken.

Ruim de helft van zo’n 30 leveranciers van boekhoudsoftware geeft dan ook aan afgelopen jaar en/of komend jaar bezig te zijn met Open banking en dan met name gericht op de automatische bankkoppelingen.

