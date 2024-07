Een op 67 bedrijven is klimaatneutraal

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de conjunctuurenquête onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

EU-breed is het plan dat bedrijven in 2050 klimaatneutraal zijn. Tot nu toe is nog 1,5% van de ondernemingen klimaatneutraal; 26% is in kleine of zeer kleine mate klimaatneutraal. Bijna 37% zegt niet te weten hoe klimaatneutraal ze is. ‘Grotere bedrijven geven vaker dan kleinere bedrijven aan dat ze in enige mate klimaatneutraal zijn’, aldus het CBS. Maar het percentage bedrijven dat klimaatneutraal of klimaatnegatief is, is bij de grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers) met 1,8% nauwelijks hoger dan bij de kleine bedrijven. 15,5% van alle bedrijven geeft aan in ‘grote tot zeer grote mate’ klimaatneutraal te opereren.

Twee op drie steekt geld in verduurzaming

Dit jaar verwacht 68% van de bedrijven te investeren in verduurzaming, waarbij grote bedrijven dat vaker van plan zijn dan kleinere. De belangrijkste investeringsdoelen zijn volgens de bedrijven efficiënter omgaan met energie of energie besparen en circulaire productie. Investeringen in waterbesparing worden het minst vaak genoemd. In de horeca verwachten bedrijven wel vaker dan andere bedrijfstakken in waterbesparing te investeren. In vervoer en opslag is het verminderen van uitstoot een belangrijk investeringsdoel.

Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen investeren in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen besteden aan duurzame inkoop dan vorig jaar. Vooral het grootbedrijf verwacht dit jaar per saldo een toename in zowel de investeringen als in de waarde van duurzame inkoop.

Kwart ervaart drempels

Er zijn wat 76% betreft geen belemmeringen om het bedrijf klimaatneutraal te maken. Voor de groep die wel belemmeringen ervaart, zijn de hogere kosten van duurzamere alternatieven en onzekerheid over de economie of het beleid de belangrijkste drempels. Verder noemt de horeca bovengemiddeld vaak beperkte toegang tot financiële middelen. De industrie, vervoer en opslag en verhuur en handel in onroerend goed kampen vooral met beperkingen in het energienetwerk.