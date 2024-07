Meer inzicht betekent grip op declarabiliteit

De productieve uren die medewerkers maken zijn niet altijd declarabel richting de klant. Er bestaan twee urensoorten: facturabele uren en niet-facturabele uren. Het verschil is dat je de ene soort wel factureert aan de klant en de andere soort niet. Als accountants- of administratiekantoor heb je ook te maken met deze urensoorten. Dan is inzicht in de declarabiliteit van je medewerkers wenselijk. Haal inzicht uit rapportages met actuele data uit je online softwarepakket. Standaard of specifieke, eigen gegenereerde rapporten.

Hogere productiviteit en declarabiliteit

Accountants factureren vaak in de vorm van vaste prijzen, abonnementen en soms op basis van nacalculatie. Welke vorm je ook kiest, het is belangrijk dat alle medewerkers zo productief mogelijk zijn. Het aantal uren die besteed worden aan urenverantwoording en andere administratieve taken wil je het liefst zo laag mogelijk houden. Dit zijn niet-facturabele uren en dragen niet bij aan de omzet per klant en medewerker. Focus je op het slim inrichten van online software die je helpt met het verhogen van de productiviteit en declarabliteit. Met de data uit rapportages maak je betere beslissingen en weet je precies waar je aan toe bent. Net als de medewerkers en klanten van je accountantskantoor.

Werken met variabelen

Met een Inzichtmodule heb je direct inzicht in de declarabiliteit van medewerkers, maar ook de omzet per FTE en per klant. Kies de variabelen die passen bij jouw bedrijfsvoering en werkwijze. Kijk terug op een specifieke periode of maak een optimale planning aan de hand van de data en kijk vooruit. Een prognose voor de komende periode is zo gemaakt met variabelen als uren, abonnementen en omzet. Je ziet de omzetgroei terug en weet precies waar de omzet vandaan komt. Maak bijvoorbeeld een top 10 of 20 van je beste klanten die substantieel bijdragen aan de omzet van je accountantskantoor.

Inrichten Inzichtmodule

Werken met een Inzichtmodule geeft je de vrijheid om de data visueel te maken. Kies voor een grafiek of diagram en deel de data intern met collega’s en afdelingen. Of draai periodiek rapportages die je deelt in het MT. De declarabiliteit is instelbaar per medewerker, klant, periode en zelfs activiteit. Zoom in op elementen zoals het aantal salarisstroken per klant en welke medewerker hieraan gekoppeld is. Heb je eenmaal een rapport aangemaakt, dan staat deze met 1 druk op de knop klaar voor de volgende keer. Online software is gebouwd met de gebruiker in het achterhoofd en is daarom vaak intuitief en gebruiksvriendelijk ingericht. Zo ook de Inzichtmodule waarin je specifieke rapporaten samenstelt en dankzij data inzicht krijgt in onder andere de declarabilieit van je accountantskantoor.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules.

Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.