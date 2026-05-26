Kabinet verbiedt overname Solvinity door Amerikaans Kyndryl

Het kabinet verbiedt de voorgenomen overname van IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Willemijn Aerdts van Economische Zaken en Klimaat volgt daarmee het advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), schrijft zij in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Volgens Aerdts heeft het BTI geconcludeerd dat de overname mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. De toezichthouder adviseerde daarom om de transactie volledig te verbieden, dat advies heeft de staatssecretaris overgenomen. Inmiddels is het besluit aan Kyndryl en Solvinity medegedeeld.

Rol in digitale overheidsinfrastructuur

Solvinity is een van oorsprong Nederlands cloud- en IT-bedrijf, dat inmiddels in Britse handen is. Het bedrijf levert diensten binnen de digitale infrastructuur van de overheid. Volgens de NOS gaat het onder meer om cloudvoorzieningen rond DigiD. Het FD meldt dat Solvinity betrokken is bij het IT-platform achter DigiD en de Berichtenbox van MijnOverheid en diensten levert aan onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Precies die rol maakte de voorgenomen verkoop aan Kyndryl politiek gevoelig. De overname leidde de afgelopen maanden tot discussie over digitale autonomie en de afhankelijkheid van buitenlandse technologiebedrijven bij digitale overheidsvoorzieningen.

Verbod op grond van WOZT

De overname is getoetst op grond van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT). Die wet maakt het mogelijk om zeggenschap in delen van de digitale infrastructuur te toetsen en, als risico’s voor het publieke belang worden gezien, tegen te houden.

Kyndryl meldde de voorgenomen overname op 21 november 2025 bij het BTI. Daarna besloot de toezichthouder een onderzoek in te stellen. Over meldingen, onderzoeken en besluiten onder de WOZT wordt niet openbaar gecommuniceerd. Alleen wanneer een overname volledig wordt verboden, volgt openbare mededeling.

Aerdts schrijft in de Kamerbrief dat zij recent ‘serieuze indicaties’ had gekregen dat afronding van de transactie aanstaande was. Daarom zag zij naar eigen zeggen geen andere mogelijkheid dan nu een verbod op te leggen ter bescherming van het publieke belang.

Tegen de NOS zegt Aerdts dat het besluit niet lichtzinnig is genomen, omdat ingrijpen in de markt een zwaar middel is. Volgens haar konden de risico’s niet worden weggenomen en kon het publieke belang niet worden gegarandeerd.

Zorgen over Amerikaanse zeggenschap

In de discussie over de overname speelde vooral de vraag of Amerikaanse zeggenschap over een leverancier van digitale overheidsinfrastructuur risico’s kan opleveren. Critici wezen daarbij op mogelijke toegang tot gegevens of invloed op dienstverlening via Amerikaanse wetgeving. Kyndryl heeft steeds gesteld dat Nederlandse gegevens na de overname geen gevaar zouden lopen.

Het bedrijf zegt tegen het FD uiterst teleurgesteld te zijn over het besluit en spreekt van politisering van het proces. Kyndryl kan het besluit nog aanvechten.

Kabinet blijft in gesprek met Solvinity

Aerdts benadrukt in haar Kamerbrief dat de investeringstoets ‘landenneutraal, risicogebaseerd en proportioneel’ is. Nederland hecht volgens haar ‘grote waarde aan de aanwezigheid van buitenlandse technologiebedrijven, waaronder Amerikaanse partijen, maar hanteert tegelijk een onafhankelijk toetsingskader om het publieke belang te beschermen’.

Het kabinet blijft de komende periode in contact met Solvinity en de huidige eigenaar over verdere ontwikkelingen bij het bedrijf. Ook biedt Aerdts de Tweede Kamer een vertrouwelijke technische briefing aan over het besluit. Volgens de NOS loopt het contract met Solvinity tot 2028 en is nog onduidelijk wat daarna gebeurt.